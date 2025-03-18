Терен і Мандзюк стали нареченими для весільної колекції українського бренду. Фото

Ветеран великої війни, письменник і колишній "Холостяк" Олександр "Терен" Будько разом із фітнес-блогеркою Оленою Мандзюк вдали з себе весільну пару для кампейну українського бренду.

Олена і Олександр відтворили весільні традиції у вишиванках від Gaptuvalnya.

"[Вільце], [Наряджання], [Покривання] — у серії роликів ми досліджували весільні звичаї, щоб по-справжньому відродити їх: не відтворити, а переосмисленими вплести у сьогодення. Весільні традиції, що знаменують народження нової сім’ї, не повинні залишатися лише відлунням минулого. Вони мають жити поруч із нами — змінюватися, набувати нових форм, приймати виклики часу, але зберігати свій сенс для майбутніх поколінь", - пояснили концепцію створення зйомки.

До речі, у коментарях під фото зазначили, що Олена і Олександр схожі фото Gaptuvalnya

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У зйомці взяли участь і інші герої

Може, Сашко з Оленою вже більше, ніж просто друзі?

Нагадаємо, раніше Мандзюк розказувала, як її друг Терен врятував її від депресії, і закликала звертати увагу на стан людей навколо.