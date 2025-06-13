"Куди вже тягнути?": 38-річна Сопонару розказала, коли планує стати мамою

Скрін з відео

Акторка Ірина Сопонару, яка у травні минулого року офіційно стала дружиною свого коханого-англійця Ріса, розповіла про спільні плани на майбутнє.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній 38-річна зірка зізналася, чи планує народжувати.

"Я себе бачу мамою, 100 відсотків, я про це говорила. Ми з чоловіком зараз не хочемо. Виносити дитину зараз, у війну, я не впевнена, що готова", - зауважила актриса.

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"Народила моя сестра, я нещодавно стала тіткою. Вона старша за мене. Неважка вагітність, нічого екстра складного не було, але це важко фізично. Мені хочеться, щоб це були приємні спогади. Як зараз про весілля. А тут війна, десь у бункері народжувати...", - чесно зізналася Ірина.

"Це не найгірше, що може статися. Головне - народити. Але, якщо є опція скіпунти цей момент, то я б, звісно, вже після перемоги. Я собі дала дедлайн до 40 років. Після 40 вже, напевно, незважаючи на ситуацію в країні, буду вагітніти, тому що куди вже тягнути... До 50?", - пояснила Сопонару.

Нагадаємо, раніше Сопонару розповідала, скільки дітей планує народити та чи має плани на всиновлення.