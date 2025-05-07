+5 кг, акне та вигорання: Цимбалару у спідньому показала наслідки гормонального збою. Фото

Акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно ділилася невдалим досвідом використанням ботоксу, розповіла про те, що у неї стався гормональний збій.

В Insta-сторіс 32-річна знаменитість показала своє фото в білизні й написала, що попри здоровий раціон й регулярний спорт, помітила зміни у своєму тілі. Анастасія деякий час не могла зрозуміти, звідки взялися 5 додаткових кілограмів:

"Це людина, яка слідкує за харчуванням і їсть у своїх звичайних межах, не вживає цукор, алкоголь, "шкідливу" їжу. Має активний спосіб життя і 6 тренувань на тиждень. І бачить на вагах +5 додаткових кг. Критично? Взагалі ні. Але для людини, яка живе в певній системі, різкий набір ваги без причини супроводжується початком пошуку такої реакції організму. Нею виявляється гормональний збій".

Представниця молодого покоління українських акторів заговорила про своє здоров'я Кадр з instagram

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Також Цимбалару підняла тему того, як люди реагують на зміни в тілі іншої людини. Вона поділилась, що для неї є образливими коментарі про її зовнішність, а особливо від знайомих.

"Паралельно цей стан супроводжує акне та емоційне вигорання. В цей період дехто вважає нормальним написати, що мене "рознесло", що я набрякла і моє обличчя виглядає, як повітряна кулька.... А дехто зі знайомих вважає доречним "пошуткувати", що я вагітна, навіть не розуміючи, що для когось це може бути болючою темою, враховуючи, яких змін зазнає твоє тіло, від незалежних від тебе факторів", — розповіла вона.

У зірки стався гормональний збій, через який у неї з'явились акне, додаткові кілограми та емоційне вигорання

Нещодавно акторка розказувала про своє харчування і продукти, які не їсть. Також вона ділилася смачним білковим рецептом.

А ще Анастасія обожнює влаштовувати спокусливі фотосесії та позувати у стильних аутфітах. До речі, якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя зірки.

Щодо особистого життя Цимбалару, то минулої весни вона розлучилася з актором Григорієм Баклановим, з яким досі залишилась у дружніх стосунках. Після цього вона була у стосунках з таємничим обранцем, але згодом вони розсталися. Пізніше акторка пояснила, чому поки не хоче заміж знову.