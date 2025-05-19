Цимбалару у золотій "шапчині" похизувалася довжелезними ногами. Фото

Карина Тімкова - 19 травня, 15:00

Акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розповіла про наслідки свого гормонального збою, захопила фанатів новою зйомкою.

Перед об'єктивом знаменитість постала у темному піджаку з широкими плечима та коротеньких шортах. Аутфіт завершували чорні блискучі підбори й прикраса на голові, що нагадувала золото.

Зірка екранів позувала на шкіряному кріслі та стоячи біля білої стіни. У різних позах Анастасія продемонструвала свої стрункі ноги.

Анастасія Цимбалару посвітила стрункими ногами на кріслі

Представниця молодого покоління українських акторів з таємничим поглядом закинула ногу на кріслі 

Фото instagram

Анастасія Цимбалару з оголеними ногами попозувала біля стіни

Цимбалару похизувалася підтягнутими ніжками

Анастасія Цимбалару поприсідала у куцих шортах для фото

Зірка наробила спокусливого контенту

Анастасія Цимбалару у шортах похизувалася стрункими ногами

Настя вміє епатувати підписників

Анастасія Цимбалару з прикрасою на голові розсілася в кріслі

"Ефектно посиджу у вас в стрічці", — підписала вона публікацію

Анастасія Цимбалару з оголеними ніжками посиділа на кріслі

Нещодавно акторка розповідала про своє харчування, яке необхідне, щоб мати таку фігуру

Як відомо, Цимбалару має пристрасть до ефектних фотосесій і з задоволенням демонструє різноманітні образи. А не так давно ТаблоID ділився цікавими подробицями з її життя.

Що стосується особистого, минулої весни Настя розірвала шлюб з актором Григорієм Баклановим, однак зуміла зберегти з ним дружні взаємини. Згодом у неї був роман із загадковим чоловіком, але вони розсталися. А пізніше знаменитість відповіла, чому наразі не прагне виходити заміж вдруге.

Читайте також:

"Страшний сон - визнати себе слабкою": Цимбалару поскаржилася на виснаження і пояснила, чому його не боїться

Цимбалару розказала про невдалий досвід ботоксу та показалася до схуднення і з натуральним кольором волосся

"Найсмачніший пп-десерт": Цимбалару розказала, як приготувати корисний білковий рулет

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів