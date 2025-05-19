Цимбалару у золотій "шапчині" похизувалася довжелезними ногами. Фото

Акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно розповіла про наслідки свого гормонального збою, захопила фанатів новою зйомкою.

Перед об'єктивом знаменитість постала у темному піджаку з широкими плечима та коротеньких шортах. Аутфіт завершували чорні блискучі підбори й прикраса на голові, що нагадувала золото.

Зірка екранів позувала на шкіряному кріслі та стоячи біля білої стіни. У різних позах Анастасія продемонструвала свої стрункі ноги.

Представниця молодого покоління українських акторів з таємничим поглядом закинула ногу на кріслі Фото instagram

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Як відомо, Цимбалару має пристрасть до ефектних фотосесій і з задоволенням демонструє різноманітні образи. А не так давно ТаблоID ділився цікавими подробицями з її життя.

Що стосується особистого, минулої весни Настя розірвала шлюб з актором Григорієм Баклановим, однак зуміла зберегти з ним дружні взаємини. Згодом у неї був роман із загадковим чоловіком, але вони розсталися. А пізніше знаменитість відповіла, чому наразі не прагне виходити заміж вдруге.