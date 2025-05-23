Весілля під волинку і нелюбов до публічності: лавсторі акторів Сергія Стрельнікова і Вікторії Литвиненко
Зірка "Довбуша" Сергій Стрельніков і зірка "Перших ластівок" Вікторія Литвиненко - подружжя, чиє кохання зародилося на знімальному майданчику. Так, вони стали не тільки творчим тандемом і колегами по телехіту "Лікарка за покликанням", а й закоханою парою у реальному житті.
45-річний Сергій і 39-річна Вікторія не люблять публічність, роздавати інтервʼю та ділитися особистим. Проте ТаблоID(у) вдалося зібрати лавсторі пари. Читайте про те, як їхні шляхи постійно перетиналися і розходилися, родзинку весілля і спільну нелюбов до популярності.
Різні шляхи
Сергій та Вікторія були знайомі ще зі студентства і проживали в одному гуртожитку разом. Стрельников зізнавався, що Литвиненко ще тоді подобалася йому "як жінка". А от серце акторки вже було зайнято - вона зустрічалася зі своїм однокурсником Романом Ясіновським, який нині є зіркою "Спіймати Кайдаша" і "Кіборги". Згодом Вікторія і Роман одружилися. У шлюбі народилася дочка Варвара.
У той час Стрельніков був один і чекав на ту саму, а шляхи майбутнього подружжя не перетиналася багато років.
"Вперше побачили одне одного ще за часів студентства, але більш тісно почали спілкуватись лише на зйомках серіалу "Володимирська, 15". Робота стала тим поштовхом, після якого ми зійшлись із Сергієм", - розказувала акторка.
На той момент Литвиненко вже розлучилася з Ясіновським. До речі, вони залишилися у дружніх стосунках, виховуючи Варвару.
Коли Сергій побачив актрису на знімальному майданчику, то одразу ж зрозумів, що у них вийде чудовий тандем. Адже вони обидва -поціновувачі одного стилю "акторського кунг-фу". У свою чергу, Литвиненко з першого погляду зрозуміла, що актор - її майбутній чоловік.
Час разом на зйомках дуже зблизив акторів, і вони почали зустрічатися.
Весілля під волинку
Одруження Сергія Стрельнікова і Вікторії Литвиненко було виваженим і серйозним кроком. Пара зізнавалася, що вони достатньо темпераментні люди і їм перший час було непросто разом.
"Я інтровертна натура і інколи легко спалахую, коли на аргументи Віки треба знайти свої аргументи, ну, як зазвичай все це відбувається у подружніх пар. Коли виникає якесь питання, ми можемо доволі емоційно поговорити одне з одним", - ділився Сергій.
Врешті пара навчилася шукати компроміси і миритися одне з одним. Тож весілля все ж сталося. Вікторія й досі з теплом пригадує той день і зізнається, що хоче знову вийти заміж за Сергія.
Святкування було скромним, у колі найближчих. А от родзинкою весілля стала шотландська волинка, під акомпанемент котрої Литвиненко йшла до вівтаря.
"Коли я забирав Вікторію з салону краси, і ми мали їхати на локацію, де відбувалося весілля, я зустрів чоловіка, який грав на волинці. Одразу вирішив, що Вікторія має йти до вівтаря під звуки шотландської волинки. Бо мені подобається все шотландське", - розказував актор "Довбуш" Сергій Стрельніков.
Пара ділилася, що медового місяця у них не було - на наступний день після весілля, вони пішли кожен на свої зйомки.
Згодом у пари народився спільний син Сильвестр.
На тверезу голову
Цікаво, що завдяки Вікторії Сергій кинув вживати алкоголь. Актор зізнавався, що "це псувало його здоров’я і стосунки". Коли у житті Стрельнікова зʼявилася Литвиненко, то це стало поштовхом відмовитися від спиртних напоїв.
"Я дуже вдячна Сергію, що він пішов мені назустріч. Зрозумівши, що він готовий піти на це, я його підтримала. Тепер це перетворилося на наш спосіб життя – безалкогольний. По-перше, з’явилося стільки сил..." - ділилася зірка фільмів і серіалів Вікторія Литвиненко.
Пара ділилася, що завдяки відмові від вживання алкоголю, у них зʼявилося багато вільного часу, котрий вони можуть провести із дітьми.
Ревнощі і нелюбов до публічності
У серіалі "Лікарка за покликанням" Сергій і Вікторія грали пару. В одній зі сцен героїня Литвиненко "застукала" героя Стрельнікова за зрадою. Хоч якби комфортно не було парі працювати разом, подібні сцени даються їм непросто, адже вони залишаються подружжям і не можуть на 100% абстрагуватися.
До речі, Сергій - ревнує дружину, хоч вони обидва не дають приводів для цього. Просто актор знає, що Вікторія подобається іншим чоловікам і не може ставитися до цього байдуже.
Окрім однакового "акторського кунг-фу" і купи інших інтересів - акторське подружжя має ще одну спільну рису. Стрельніков і Литвиненко не люблять публічність. Сергій вважає популярність тягарем, а от Вікторія не любить бути впізнаваною у звичайному житті.
"Мене дуже тяготить популярність і впізнаваність. Коли мене запитують на вулиці: "Це ви?", я кажу: "Ні, не я". Тому що ті, хто до мене підійшов, вони знають, хто я, а я не знаю, хто вони, і мені від цього некомфортно. Я люблю жити своє просте життя", - пояснив Стрельніков.
Вікторія також підтримує цю думку і вважає, що у впізнаваності мало бонусів.
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