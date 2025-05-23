Весілля під волинку і нелюбов до публічності: лавсторі акторів Сергія Стрельнікова і Вікторії Литвиненко

Зірка "Довбуша" Сергій Стрельніков і зірка "Перших ластівок" Вікторія Литвиненко - подружжя, чиє кохання зародилося на знімальному майданчику. Так, вони стали не тільки творчим тандемом і колегами по телехіту "Лікарка за покликанням", а й закоханою парою у реальному житті.

45-річний Сергій і 39-річна Вікторія не люблять публічність, роздавати інтервʼю та ділитися особистим. Проте ТаблоID(у) вдалося зібрати лавсторі пари. Читайте про те, як їхні шляхи постійно перетиналися і розходилися, родзинку весілля і спільну нелюбов до популярності.

Різні шляхи

Сергій та Вікторія були знайомі ще зі студентства і проживали в одному гуртожитку разом. Стрельников зізнавався, що Литвиненко ще тоді подобалася йому "як жінка". А от серце акторки вже було зайнято - вона зустрічалася зі своїм однокурсником Романом Ясіновським, який нині є зіркою "Спіймати Кайдаша" і "Кіборги". Згодом Вікторія і Роман одружилися. У шлюбі народилася дочка Варвара.

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У той час Стрельніков був один і чекав на ту саму, а шляхи майбутнього подружжя не перетиналася багато років.

Пара була знайома багато років, проте зійшлася пізніше Фото з Instagram

"Вперше побачили одне одного ще за часів студентства, але більш тісно почали спілкуватись лише на зйомках серіалу "Володимирська, 15". Робота стала тим поштовхом, після якого ми зійшлись із Сергієм", - розказувала акторка.

На той момент Литвиненко вже розлучилася з Ясіновським. До речі, вони залишилися у дружніх стосунках, виховуючи Варвару.

Коли Сергій побачив актрису на знімальному майданчику, то одразу ж зрозумів, що у них вийде чудовий тандем. Адже вони обидва -поціновувачі одного стилю "акторського кунг-фу". У свою чергу, Литвиненко з першого погляду зрозуміла, що актор - її майбутній чоловік.

Час разом на зйомках дуже зблизив акторів, і вони почали зустрічатися.

Весілля під волинку

Одруження Сергія Стрельнікова і Вікторії Литвиненко було виваженим і серйозним кроком. Пара зізнавалася, що вони достатньо темпераментні люди і їм перший час було непросто разом.

"Я інтровертна натура і інколи легко спалахую, коли на аргументи Віки треба знайти свої аргументи, ну, як зазвичай все це відбувається у подружніх пар. Коли виникає якесь питання, ми можемо доволі емоційно поговорити одне з одним", - ділився Сергій.





Перший час темпераментним акторам було непросто знайти спільну мову Фото з сайту Viva

Врешті пара навчилася шукати компроміси і миритися одне з одним. Тож весілля все ж сталося. Вікторія й досі з теплом пригадує той день і зізнається, що хоче знову вийти заміж за Сергія.

Святкування було скромним, у колі найближчих. А от родзинкою весілля стала шотландська волинка, під акомпанемент котрої Литвиненко йшла до вівтаря.

"Коли я забирав Вікторію з салону краси, і ми мали їхати на локацію, де відбувалося весілля, я зустрів чоловіка, який грав на волинці. Одразу вирішив, що Вікторія має йти до вівтаря під звуки шотландської волинки. Бо мені подобається все шотландське", - розказував актор "Довбуш" Сергій Стрельніков.

Пара ділилася, що медового місяця у них не було - на наступний день після весілля, вони пішли кожен на свої зйомки.

Згодом у пари народився спільний син Сильвестр.

Подружжя разом 8 років Фото @maryna_komarytska

На тверезу голову

Цікаво, що завдяки Вікторії Сергій кинув вживати алкоголь. Актор зізнавався, що "це псувало його здоров’я і стосунки". Коли у житті Стрельнікова зʼявилася Литвиненко, то це стало поштовхом відмовитися від спиртних напоїв.

Пара не вживає алкоголь Фото @alex_demydenko

"Я дуже вдячна Сергію, що він пішов мені назустріч. Зрозумівши, що він готовий піти на це, я його підтримала. Тепер це перетворилося на наш спосіб життя – безалкогольний. По-перше, з’явилося стільки сил..." - ділилася зірка фільмів і серіалів Вікторія Литвиненко.

Пара ділилася, що завдяки відмові від вживання алкоголю, у них зʼявилося багато вільного часу, котрий вони можуть провести із дітьми.

Ревнощі і нелюбов до публічності

У серіалі "Лікарка за покликанням" Сергій і Вікторія грали пару. В одній зі сцен героїня Литвиненко "застукала" героя Стрельнікова за зрадою. Хоч якби комфортно не було парі працювати разом, подібні сцени даються їм непросто, адже вони залишаються подружжям і не можуть на 100% абстрагуватися.

До речі, Сергій - ревнує дружину, хоч вони обидва не дають приводів для цього. Просто актор знає, що Вікторія подобається іншим чоловікам і не може ставитися до цього байдуже.

Сергій ревнує Вікторію Фото з Instagram

Окрім однакового "акторського кунг-фу" і купи інших інтересів - акторське подружжя має ще одну спільну рису. Стрельніков і Литвиненко не люблять публічність. Сергій вважає популярність тягарем, а от Вікторія не любить бути впізнаваною у звичайному житті.

"Мене дуже тяготить популярність і впізнаваність. Коли мене запитують на вулиці: "Це ви?", я кажу: "Ні, не я". Тому що ті, хто до мене підійшов, вони знають, хто я, а я не знаю, хто вони, і мені від цього некомфортно. Я люблю жити своє просте життя", - пояснив Стрельніков.

Вікторія також підтримує цю думку і вважає, що у впізнаваності мало бонусів.

Мабуть, нелегко подружжю, адже вони - одні з найбільш впізнаваних акторів України Фото з Instagram

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