"Звичка женитися": 4 дружини та нове молоде кохання 57-річного Остапа Ступки

Остап Ступка та його дружини - актор має насичене особисте життя Фото: Facebook

Колись Остап Ступка думав, що знайде єдине кохання та проживе в одному шлюбі усе своє життя. Бо саме такий приклад він мав від свого батька – найвідомішого українського актора Богдана Ступки та матері Лариси, які були разом майже 45 років.

Однак насправді особиста сторінка Остапа склалася інакше. Він уже чотири рази був в офіційних шлюбах, а нещодавно підтвердив стосунки з молодою пасією. ТаблоID відкриє цю завісу життя Ступки-молодшого та розповість про таємничу дружину, яку мало хто наразі згадає.

Перша дружина Ступки

Уперше Остап Ступка офіційно одружився у 18 років. Його обраницею стала Тетяна Капліна – студентка театрального університету. Незадовго у новоспеченого подружжя народився син-первісток, якого назвали Дмитром.

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Як зізнавалася Тетяна, ще у школі вона мріяла, що стане мамою хлопчика, й ім’я йому тоді придумала. Утім, мрія про міцний шлюб так і не здійснилася. Принаймні зі Ступкою. Молодий чоловік не квапився брати на себе батьківські зобов’язання. Та й акторська кар’єра була у нього на першому місці. Тому Тетяна вимушена була бути одразу і мамою, і татом.

Перша дружина Остапа Ступки разом із сином Дмитром Скриншот

За декілька років пара розлучилася. Як говорив Ступка, з усіма своїми колишніми дружинами він розходився мирно і без сварок. Про них й говоримо далі.

Друга дружина Ступки

Тихо розійшовся так, як і одружився. Це ми про другу дружину Остапа Ступки, яку теж звали Тетяна. Актор майже ніколи не говорить про ці стосунки. Можливо тому, що у експари не народилися спільні діти, а на згадку лише залишилося свідоцтво про розлучення.

З другою дружиною Ступка розійшовся тихо Фото: Instagram

Тож, за словами Остапа, Тетяна була балериною оперного театру. Разом вони прожили усього 2 роки та розійшлися за спільною згодою. Причиною цьому стала саме професія: нестача спільного часу, часті гастролі та розставання.

Третя дружина Ступки

Найдовше, а саме 15 років, Остап Ступка прожив зі своєю другою дружиною – Іриною. Офіційно вони розписалися наприкінці 90-х, а саму пропозицію актор зробив обраниці зовсім випадково – на кухні її квартири після гучної театральної гулянки.

Як пригадував Ступка, з його боку це був цілком серйозний крок, а от Ірина спочатку поставилася до цього як до жарту.

"Вона сказала, що їй треба подумати, а відповість на наступний день. Я прийшов з паспортом, і ми відразу подали заяву в РАЦС", - зазначав Остап.

Весілля як такого не було, та й гостей також. Для батьків Ступки ця новина стала абсолютною несподіванкою.

15 років разом Остап прожив з Іриною Фото: ТаблоID

У шлюбі Остапа та Ірини народилося двоє дітей – син Богдан та донька Устина. Жінка майже одразу знайшла спільну мову й зі старшим сином Ступки Дмитром.

Та вже у 2014 році у ЗМІ почали подейкувати про новий роман Ступки-молодшого. Незабаром він і сам підтвердив нові стосунки – з молодою студенткою на ім’я Дарина.

Четверта дружина Ступки

У пресі Дарину майже одразу охрестили "розлучницею". Однак сам Ступка після усіх заяв вирішив захистити кохану. У листопаді 2014 року він запевнив, що офіційно розлучився з Іриною та живе у цивільному шлюбі з Дариною.

Четверта обраниця Ступки Фото: Facebook

Ба більше – з колишньою в нього немає жодних проблем.

"Я не прихильник таких речей, коли починають щось ділити. Коли жили певну кількість років, а потім з’ясовувати стосунки – це не для мене і не для Ірини. У нас дорослі діти, ми дорослі люди і життя йде далі. Такі обставини. У нас товариські стосунки і допомагаємо одне одному", - зізнавався він.

А щоб остаточно закрити питання особистого життя, у квітні Остап та Дарина розписалися. Гучного весілля не було, навіть обручок. Свідками нового шлюбу актора стали близькі друзі.

Здається, у Ступки не було традиційного весілля з жодною із дружин Фото: Facebook

Цікаво, що чергова дружина Ступки не давала інтерв’ю, та й узагалі уникала публічності. Як запевняв актор, - це винятково її вибір. Його умовою була заборона на акторство.

Остап не хотів би, щоб його дружина була акторкою. Та от щодо інших кінопрофесій він не був таким критичним і запевняв, що підтримає Дарину, якщо вона захоче пов’язати своє життя з режисурою.

"У нас демократичні стосунки", - запевняв він.

2022-й – рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну – змінив стосунки Остапа та Дарини, як і багатьох українських сімей. В одному зі своїх інтерв’ю Ступка зазначив, що вони разом залишалися в Києві, а всі події стали певним випробуванням.

"Було в нас із дружиною декілька нервових спалахів у перші тижні війни. Це зрозуміло, на такому нерві все переживалося", - пояснював він.

Ступка давно не публікує світлин разом із четвертою дружиною у своїх соцмережах Фото: Instagram

Ще одним випробуванням для стосунків пари стала ДТП, яку спричинив Остап Ступка у квітні 2023 року, будучи напідпитку. На своєму позашляховику він влетів у припарковане авто, в якому перебував водій. Той отримав травми різної тяжкості, а актора затримали правоохоронці.

Дарина досить складно переживала усі ці та подальші перепитії в житті чоловіка. А той в розмові з Олексієм Сухановим зі сльозами на очах зізнавався, мовляв, боїться її втратити.

Боїться, але вже не дуже. Бо, вочевидь, закрутив новий роман Фото: Facebook Molodist Kyiv International Film Festival

Утім, восени цього року Ступка засвітився з новою молодою коханкою – 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач. Спочатку вони епатували загал пікантною фотосесією. Потім їх підловили на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість", де чоловік і підтвердив нові стосунки. Питання залишилося одне – чи він офіційно розлучився із Дариною?