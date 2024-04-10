Онуфрійчук оголосила про вагітність та оголила живіт на романтичних фото з чоловіком. ОНОВЛЕНО

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук нарешті зізналася, що вагітна від свого чоловіка Алмаза.

Подружжя поділилося радісною новиною з виданням JetSetter.

Також закохані попозували для романтичних фото, на яких у майбутньої матусі вже чималий живіт.

37-річна Онуфрійчук готується стати мамою Фото Jetsetter.ua

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"Ми з коханим готувалися до вагітності, тому ця новина не була для нас сюрпризом. Та коли я розповіла чоловікові, що у нас таки вийшло, він дуже емоційно відреагував і заплакав. Це був один із найчуттєвіших моментів у нашому з ним житті. Ми пообіцяли одне одному спочатку нічого не казати ні рідним, ні друзям, а зробити УЗД та переконатися, що тест показав все правильно", - пояснила Онуфрійчук, чому довго не оголошувала про свій стан.

Іванна з Алмазом у шлюбі три роки

"Коли отримали підтвердження від лікаря, я насамперед сказала своїй мамі. Вона дуже зраділа, розплакалася і читала молитву, щоби все було добре з малечею", - додала вона.

"Мріяла про цей стан багато років, тому коли таки завагітніла, дуже хвилювалася, щоб усе було добре. Хотілося максимально убезпечити себе від чужих думок і страхів, які люди люблять навіювати на інших, і прожити цей особливий стан по-своєму, насолоджуватися ним щодня", - також зізналася Іванна.

Після початку великої війни Онуфрійчук із родиною переїхала до Швейцарії, де на той час жив і працював її чоловік

Але були в Іванни і деякі побоювання стосовно свого стану.

"Я, наприклад, дуже хвилювалась, чому не поправляюсь. У мене почав рости живіт лише на 5 місяці. Я знаю, що вагітні мають набрати певну кількість кілограмів у той чи інший місяць, стаю на ваги — а там ніяких змін. Звісно, що я почала переживати: "Може, зі мною щось не так? Може, малюк неправильно розвивається? Чи не розвивається взагалі?", - розповіла вона в інтерв'ю Viva!.



Також Онуфрійчук розказала, як готувалася до довгоочікуваної вагітності.

"Ми з чоловіком усвідомлювали, що нам не по 20 років, тож треба перевірити стан репродуктивного здоров'я, бо воно не може бути завжди супер якісним, і чекати, поки ми надумаємо завагітніти. На етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно поліпшувати. Тож ми приймали спеціальні вітаміни і відмовилися від шкідливих звичок", - поділилася телеведуча.

Чоловіку Онуфрійчук у серпні буде 43 роки Фото Viva!

Щодо імені первістка, то в цьому питанні Іванна вирішила поступитися коханому.

"Я запропонувала те, що подобається мені, а чоловік став наполягати, що його дитина повинна мати ім’я, яке починається на літеру "А", бо так заведено у них в родині. А я кажу йому, що це ж і моя дитина! Але знову ж таки, можна довго сперечатися, а можна знайти спосіб домовитись. Я вирішила поступитися коханому, лиш зазначила, що імʼя повинно мати позитивне значення. Тож зараз ми проводимо години в Інтернеті в пошуках ідеального імені", - зізналася майбутня мама.



Стать первістка Іванна не розсекретила, але відомо, що ім'я буде починатися на літеру А

Онуфрійчук також розказала, скільки дітей хоче мати.

"Для мене ідеально — троє. Я виросла у великій сім'ї й звикла до цього гамору, купи людей, коли всі збираються разом. А чоловік зазначив, що двох, мабуть, було би достатньо. І тоді я сказала: "Якщо ти хочеш тільки двох, то третю дитинку ми можемо усиновити чи удочерити".

Я давно думала про те, що окрім своїх дітей, хотіла би взяти дитину, в якої немає батьків. Зважаючи на мій досвід у благодійності, я бачила багато таких діток і знаю, як сильно вони потребують любові та опіки. Можливо, так і буде. Звісно, все залежить від здоров'я та наших можливостей, але я буду неймовірно щасливою, якщо у майбутньому нам це вдасться", - запевнила Іванна.

Для Іванни і її чоловіка ця дитина буде першою

"У нас інтернаціональна сім'я — у мене чоловік з Казахстану, я з України, і я розумію, що дитина буде міжнаціональна і міжкультурна. Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури. Але особисто для мене важливо прищепити їй цінність саме українського коріння, щоб вона знала мову, історію, культуру — все те, що знаю я. І щоб могла нести це у світ після мене", - наголосила Онуфрійчук



Нагадаємо, в лютому 2021 Онуфрійчук із коханим зіграли красиве весілля на Мальдівах. З бізнесменом на ім'я Алмаз вона познайомилася в Іспанії на оздоровчому курорті.

