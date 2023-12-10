29-річна Тишкевич потрапила до реанімації у важкому стані: що відомо

Акторка Катерина Тишкевич, відома за серіалами "Повернення Мухтара" та "Жіночий лікар", перебуває у важкому стані у реанімації з сепсисом.

Про це повідомила її колега Ольга Сумська, поширивши звернення чоловіка Каті, Валентина Томусяка.

"Наша колега, Катерина Тишкевич, вже сьому добу знаходиться в реанімації, де лікарі відчайдушно борються за її життя", - зазначається у пості Сумської.

Катя у реанімації Фото з Instagram Ольги Сумської

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"Що стало причиною сепсису (небезпечна дисфункція внутрішніх органів, - ред.) й досі не відомо, але вже й не важлива, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками.. найважче зараз легеням, печінці та серцю", - йдеться у дописі Ольги.

Нагадаємо, Тишкевич страждає на соматоморфний головний біль. Хвороба проявилася, коли їй було 20. Вона приймала по 17 пігулок на добу, але вони їй не допомагали. Пізніше акторка виїхала на лікування за кордон.



