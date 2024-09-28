"Підійміть свої палички вгору": Чарльз ІІІ, Редкліфф, Роулінг та інші вшанували пам'ять Меггі Сміт

Кадр з фільму "Гаррі Поттер та Дари смерті"

У п'ятницю, 27 вересня, стало відомо про смерть легендарної британської акторки, зірки серіалу "Абатство Даунтон" та фільмів "Гаррі Поттер" Меггі Сміт. Виконавиця ролі професорки Міневри Макґонеґел померла у віці 89 років.

Колеги вшановують пам'ять акторки та згадують, якою вона була.

Згадав про Меггі Сміт й король Великої Британії Чарльз ІІІ.

"Ми з дружиною були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Меггі Сміт. Коли завіса опускається за національним скарбом, ми приєднуємося до всіх, хто по всьому світу згадує з найприємнішим захопленням і прихильністю її численні ролі, а також тепло і дотепність, які сяяли як на сцені, так і поза нею", - написав король.

Скріншот з офіційного Instagram короля Великої Британії

Молодші колеги Меггі по "Гаррі Поттеру" також згадали, якою вона була.

Виконавець головної ролі "хлопчика, який вижив", актор Деніел Редкліфф зазначив для видання Variety, що вперше зустрів Меггі Сміт у 9 років.

"Я практично нічого про неї не знав, окрім того, що мої батьки були вражені, що я буду з нею працювати. А ще я знав, що вона Дама (Дама-Командор - орден Британської імперії), тому, коли ми зустрілися з нею, я запитав: "ви хочете, аби я називав вас Дамою?". Вона тільки розсміялася та сказала: "не будь смішним". Потім мені пощастило працювати з нею ще 10 років над фільмами про Гаррі Поттера. Вона була інтелектуалом, гостра на язик, вміла налякати і в той же час зачарувати, і як всі кажуть, була надзвичайно весела. Я завжди буду вважати, що мені неймовірно пощастило працювати з нею. Слово легенда вживається надто часто, але якщо воно стосується когось з нашої галузі, то це її. Дякую, Меггі", - написав Деніел.

Акторка Бонні Райт, яка зіграла Джинні Візлі, розповіла, якою була її улюблена сцена з Меггі Сміт.

"Наша улюблена і шановна декан Грифіндору. Спільнота Гаррі Поттера так сильно за вами сумуватиме. Моєю улюбленою сценою з Меггі була, коли ми всі вчилися танцювати для балу. Вона втілила ідеальний баланс зухвалості та турботи, який має Макґонеґел. Вона тримала грифіндорців у тонусі. Мої глибокі співчуття родині Меггі у цей час", - зазначила Бонні.

Актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, подякував Сміт за турботу.

"Я глибоко засмучений новинами про смерть Меггі Сміт. Такої як вона більше не буде. Дякую, що доглядали за нами буквально з першого дня. Дякую, що не вигнали мене зі знімального майданчика, коли я хихотів на уроках перевтілення. Дякую, що показали нам шлях. Підійміть свої палички вгору (традиція у книгах Гаррі Поттера, якою вшановують померлих чарівників, - ред.)", - написав Том.

Про сцену з уроком танців згадав й виконавець ролі Рона Візлі, актор Руперт Грінт.

"Моє серце розбилося, коли я почув новини про Меггі Сміт. Вона була особливою, завжди весела і завжди добра. Я неймовірно щасливий, що розділив з нею роботу, і особливо пощастило, що вона розділила зі мною танець. Я буду сумувати за вами, Меггі. Посилаю всю любов її родині", - додав він.

Акторка Емма Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер, зазначила, що у дитинстві не усвідомлювала величі Меггі Сміт.

"Коли я була молодша, я поняття не мала про легенду Меггі - жінку, з якою мені пощастило розділяти роботу. Тільки, коли я подорослішала, я оцінила, що розділила екран з істинним визначенням величі. Вона була справжньою, чесною та веселою. Дякую за всю вашу доброту, я сумуватиму", - зазначила Емма.

Скріншот з Instagram Емми Вотсон

Вшанувала пам'ять Меггі Сміт й авторка книг про Гаррі Поттера, письменниця Джоан Роулінг.

"Найдорожча Меггі Сміт померла у 89 років. Спочивай з миром, ми будемо сумувати за тобою. Підійміть свої палички вгору", - написала Роулінг.

"Дама Меггі Сміт була яскравою силою в ролі професорки Макґонеґел у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера. Нам дуже сумно повідомляти про її смерть сьогодні у віці 89 років. Її кмітливість і присутність як голови дому Грифіндор гарантували, що Гоґвортс завжди був у надійних руках", - написали на офіційному акаунті Гаррі Поттера.

Нагадаємо, у жовтня минулого року Меггі Сміт стала зіркою модного кампейну.

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