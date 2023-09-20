"Не маємо права завести дитину": Цимбалюк назвав причини розлучення з ексдружиною

Марія Мельник 20 вересня, 13:30

Актор Тарас Цимбалюк, який влітку 2022-го офіційно став холостяком, згадав причину розлучення з ексдружиною, дизайнеркою та візажисткою Тіною.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній він також розказав, на які гроші жив на початку війни.

Цимбалюк зізнався, що хоча й залишився без роботи у лютому, не боявся, що його акторську кар'єру буде завершено.


"Вони (заробітки - ред.) набагато зменшилися. В мене минулого року був один вихідний за все літо.

В 2022-ому я багато чого міг робити, але не заробляв до завершення літа. 3 дня я пропрацював з початку вторгнення", - розказав актор.

Тарас був впевнений, що не залишиться без роботи навіть попри війну

Тарас був впевнений, що не залишиться без роботи навіть попри війну

Цимбалюк зізнався, що на початку війни гроші втратили для нього свою цінність.

"Слава Богу, що в мене залишилися заощадження, і я міг собі дозволити годувати батьків, сім'ю, все нормально.

Я знав, що почну зніматися, питання часу", - додав Цимбалюк.

Поспілкувалися і про особисте. Тарас згадав причини розлучення з ексдружиною і зізнався, що, на відміну від Тіни, оговтався вже за 2 тижні після розриву.

"Як виявилося, ми з Тіною люди, які дуже хотіли одне одному подобатися - в усьому. І ми дуже мало розмовляли в моменти, коли виникали якісь непорозуміння.

Ми іноді "консервували" речі, які потрібно було вирішити просто зараз. Виношували їх, і вони набували зовсім інших форм. Ми ці сварки не підкреслювали маркером і не проговорювали це все", - зізнався актор.

За словами Тараса, обидва вони зрозуміли, що зовсім одне одному не підходять, хоча довгий час намагалися до цього пристосуватися.

"Коли побут почав вичленяти в нас ці гострі кути, ми на них натикнулися і зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі.

Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом. Але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося. Я взяв на себе відповідальність і всю цю справу закінчив", - прокоментував розрив Цимбалюк.

фото з instagram

Як пояснив актор, саме війна і постійне перебування разом прискорили процес розлучення.

"Я розумію, що ми не маємо права завести дитину, тому що дуже по-різному дивимося на світ. Це найступний крок кайфувати разом - завести дітей", - додав чоловік.

Вже за 4 місяці Тарас знов закохався

Вже за 4 місяці Тарас знов закохався

Нагадаємо, вже за 4 місяці після розлучення Тарас познайомився і вступив у стосунки з рестораторкою та екс-учасницею "Холостяка" Світланою Готочкіною.

Раніше Цимбалюк розказував про їхню першу розмову та зізнався, що його найбільше вразило в дівчині.

Читайте також:

"Ще як мінімум 99 років": Цимбалюк з дівчиною привітали один одного з річницею романтичними ФОТО

"Естетично чи вульгарно?": дівчина Цимбалюка попозувала повністю голою. ВІДЕО

"Рідний мій": Цимбалюк із дівчиною в Києві наробили романтичного контенту. ФОТО



Цимбалюк

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів