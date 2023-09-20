"Не маємо права завести дитину": Цимбалюк назвав причини розлучення з ексдружиною

Актор Тарас Цимбалюк, який влітку 2022-го офіційно став холостяком, згадав причину розлучення з ексдружиною, дизайнеркою та візажисткою Тіною.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній він також розказав, на які гроші жив на початку війни.

Цимбалюк зізнався, що хоча й залишився без роботи у лютому, не боявся, що його акторську кар'єру буде завершено.

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"Вони (заробітки - ред.) набагато зменшилися. В мене минулого року був один вихідний за все літо.

В 2022-ому я багато чого міг робити, але не заробляв до завершення літа. 3 дня я пропрацював з початку вторгнення", - розказав актор.

Тарас був впевнений, що не залишиться без роботи навіть попри війну

Цимбалюк зізнався, що на початку війни гроші втратили для нього свою цінність.

"Слава Богу, що в мене залишилися заощадження, і я міг собі дозволити годувати батьків, сім'ю, все нормально.

Я знав, що почну зніматися, питання часу", - додав Цимбалюк.

Поспілкувалися і про особисте. Тарас згадав причини розлучення з ексдружиною і зізнався, що, на відміну від Тіни, оговтався вже за 2 тижні після розриву.

"Як виявилося, ми з Тіною люди, які дуже хотіли одне одному подобатися - в усьому. І ми дуже мало розмовляли в моменти, коли виникали якісь непорозуміння.

Ми іноді "консервували" речі, які потрібно було вирішити просто зараз. Виношували їх, і вони набували зовсім інших форм. Ми ці сварки не підкреслювали маркером і не проговорювали це все", - зізнався актор.

За словами Тараса, обидва вони зрозуміли, що зовсім одне одному не підходять, хоча довгий час намагалися до цього пристосуватися.

"Коли побут почав вичленяти в нас ці гострі кути, ми на них натикнулися і зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі.

Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом. Але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося. Я взяв на себе відповідальність і всю цю справу закінчив", - прокоментував розрив Цимбалюк.

фото з instagram

Як пояснив актор, саме війна і постійне перебування разом прискорили процес розлучення.

"Я розумію, що ми не маємо права завести дитину, тому що дуже по-різному дивимося на світ. Це найступний крок кайфувати разом - завести дітей", - додав чоловік.

Вже за 4 місяці Тарас знов закохався

Нагадаємо, вже за 4 місяці після розлучення Тарас познайомився і вступив у стосунки з рестораторкою та екс-учасницею "Холостяка" Світланою Готочкіною.

Раніше Цимбалюк розказував про їхню першу розмову та зізнався, що його найбільше вразило в дівчині.







