"Вода теж дуже смачна": Білозір розкрила секрет свого схуднення на 15 кіло та гарного вигляду
Співачка та колишня міністерка культури і туризму Оксана Білозір розказала, що допомагає їй зберігати гарний вигляд і не допускати появи зайвих кіло.
А ще народна артистка України розсекретила, як називають її онуки, а ще відповіла на питання, чи погодилася би повернутися на держслужбу і чи спілкується зі своїми похресницями, доньками експрезидента Петра Порошенка.
Про це ішлося в її інтерв'ю OBOZ.UA.
Як зізналася Оксана, через сильну зайнятість їй бракує часу на підтримання соціальних зв'язків поза родиною.
"У мене немає часу на друзів, якщо чесно. Поряд не так багато поряд людей, з якими мені комфортно по життю йти разом. Тому одні близькі відходять, другі – приходять. У своїй родині я дуже демократична людина. У нас ніколи не було якихось жорстких правил. Або меж, за які, скажімо, не мали права виходити. Була свобода, але кожен ніс персональну відповідальність за вчинки. Старший син Андрій давно мешкає з родиною окремо, молодший Ярослав – поки що зі мною", - розповіла вона.
Білозір - уже тричі бабуся і з гордістю розказує про онуків.
"Вони – найрідніші, розумні, красиві. За віком – 15, 10 та півтора року. Кажуть на мене "Оксана". Я не просила їх про це, батьки також, просто з народження так повелося", - пояснила вона.
Тепло вона відгукується й про своїх похресниць, Євгенію та Олександру Порошенко, хоча й визнає, що спілкується тепер із ними нечасто.
"Вони вже повиростали. А хрещені зазвичай більше потрібні поряд, коли діти ростуть. Тоді це допоміжні наставники в допомогу батькам. А далі вже – самостійне життя. Була в них на випускному, ще запросять мене на весілля, думаю. Що сказати про дівчаток? Хороші, талановиті, наполегливі. Опановують багато знань. Ну, в них і тато, і мама такі, є з кого брати приклад. Треба сказати, що діти Порошенків ніколи не були розбалувані, не мали якихось розкошів – така принципова позиція батьків. І це дуже мені завжди імпонувало", - зазначила артистка.
Як розповіла Оксана, котра мешкає в приватному будинку, для побуту вона має помічницю. А ще в зірки є город.
"На городі вирощуємо все своє – цибулю, кабачки, часник, петрушку. Трошки полуниці, малини, ожини. Але я здебільшого всього цього не бачу, бо через роботу вдома практично не буваю", - визнала вона.
Зі слів Білозір, вона "не звикла озиратися", яка в неї пенсія. Адже продовжує працювати та забезпечувати себе. А секрет гарного вигляду зірки дуже простий.
"За своє життя я зазнала багато втрат, однак продовжую його любити", - наголосила вона.
Поділилася Оксана і власним підходом до харчування.
"Я взагалі дуже мало їм. Зараз – лише те, що корисне для мого організму. А якщо цього немає, не їм зовсім. Вода теж дуже смачна. Так за пів року схудла на 15 кілограмів", - розповіла співачка.
Як пояснила Білозір, вона живе так, як вважає правильним, і давно не зважає на тих, кому це не подобається. Ций принцип, зокрема, став їй у пригоді під час роботи міністеркою.
"На посаді міністра культури, звичайно, довелося чогось і вчитися, хоча в мене був відповідний досвід – це моя система, в якій виросла. Коли сіла в це крісло, написала собі листа: "Пам'ятай, що прийде час, коли ти звідси підеш, тому не варто прив’язуватися, вростати в посаду і робити всілякі дурниці". І з того часу, коли я пішла, до мене немає претензій – ні з фінансових структур, ні з будь-яких інших", - поділилася вона.
Якби артистці запропонували повернутися на державну службу, вона знає, якою була би її відповідь.
"Я би погодилася, бо знаю, що робити", - заявила Білозір.
Нагадаємо, артистка розповідала, що стало причиною краху її другого шлюбу, з музикантом Романом Недзельським. Як відомо, офіційне розлучення відбулося наприкінці 2022-го року, хоча чоловік був проти.