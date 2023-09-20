"Розлучався, коли в мене ще були почуття": "безжальний" Арестович розказав, через що розпалися два його щасливі шлюби
Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович, який має за плечима два розлучення та нині одружений утретє, тим не менш, усі свої шлюби вважає щасливими.
Своєю теорією про те, що є єдиною справжньою причиною краху союзу чоловіка та жінки, і чому розходитися потрібно, поки ще є почуття, він поділився в інтерв'ю Аліні Шаманській.
"У мене є стройна теорія, яка полягає в тому, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім. Це єдина справжня причина розлучень", - наголосив 48-річний Олексій.
"До неї зводяться всі інші причини. Є стартові причини, які запускають - подружня зрада, або там фінанси, або скандали... Але насправді - різні світи. І от у вихованні дітей найбільшим чином проявляється ось це різне майбутнє, тому що діти – це майбутнє, яким живуть батьки", - пояснив він.
На думку Арестовича, двоє дорослих людей ще "здатні терпіти одне одного", а от коли в пари з'являються діти, тоді в кожному проступають його справжні цінності та уявлення про світ, які не завжди збігаються з цінностями партнера.
Саме так і сталося в Олексія з двома попередніми дружинами, коли справа дійшла до виховання доньок. Адже чоловік - прибічник дуже вільного виховання дітей.
"Я їх узагалі не виховую. Я їм дозволяю геть усе практично. Аби не повбивали одне одного... Я вірю в те, що добра в людині більше, ніж зла. Дитина сама здатна зупинитися", - переконаний Арестович.
Зі слів ексрадника ОП, всі його нащадки "були дуже балувані" приблизно років до 5 і отримували все, чого хотіли. Але до 6-7 років справді зупинялися, на відміну від однолітків, котрі продовжували намагатися отримати від батьків планшет, телефон, якусь гру тощо.
Із такою концепцією "щасливого дитинства" не були згодні ексдружини Олексія, тому і стали ексдружинами, але залишилися друзями.
"Я з усіма своїми дружинами зберіг гарні стосунки. Я їх дуже ціную, допомагаю, ми гарні друзі. Фінансово допомагаю постійно - це набагато більше, ніж аліменти", - запевнив Арестович.
"Я просто розумів, що не варто жити разом, бо ми руйнуємо одне одного і це все позначається на дитині. Я розлучався, коли в мене були почуття щодо цих жінок. Я просто розумів, що далі не треба так, буде гірше", - пригадав він.
"Розлучатися, з моєї точки зору, потрібно, коли ще є почуття. Бо коли почуттів уже нема, то потім відбуваються такі розлучення, про які подруги можуть розповісти дуже багато", - зазначив Арестович.
Як зізнався Олексій, його колишні не хотіли розлучатися, що "для жінки дуже природньо".
"Але я в цьому сенсі безжальна людина взагалі. Я наступав собі на горло. Я не сентиментальний. Жалість убиває, а сльози, якими плачеш по собі - отруйні", - заявив він.
Зі слів чоловіка, нинішня його супутниця життя, Анастасія у питаннях виховання сина Олександра теж інколи "перегинає палицю". Але розбіжності вже не такі сильні, та й сам Олексій із віком "став мудріший".
До слова, Арестович оголосив головний критерії, за яким треба обирати чоловіка.
"Усі чоловіки поділяються на тих, хто роздягає жінку, і тих, хто одягає жінку. От навіть ковдру вночі на себе стаскує або на тебе, вкриває", - зазначив Олексій.
"Моя бабуся навчала моїх сестер: "Дивіться уважно, дівчата: зніме піджак, накриє, дасть грошей..." Прикриє, коли ти емоційно знесилена тощо. Тобто він має прикривати. А є чоловіки, які роздягають, тобто емоційно захист стягують, перетягують на себе - гроші, увагу, все на себе тягнуть. З такими не треба мати справу", - застеріг Арестович.
Нагадаємо, свою третю дружину Олексій називає "золотою лялечкою", якій він "завдячує 98% всього".