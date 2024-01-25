"Державна таємниця": Арестович (не) пояснив, як виїхав із України, та назвав суму, яку заробляє на переглядах у YouTube

Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович, якого у грудні помітили в Нью-Йорку, а в січні у Варшаві, запевнив, що виїхав із України в законний спосіб та неодмінно повернеться.

Про це, а ще про те, який дохід приносить йому YouTube, скільки він задонатив від початку повномасштабної війни, про мільярдерів, які в нього навчаються, хоч він і не психолог, 48-річний Олексій розказав у інтерв'ю Анні Олицькій.

Бесіда відбувалася в Нью-Йорку, де на той час мешкав Арестович - у "маленькій та затишній" орендованій квартирі з видом на Центральний парк.

Арестович запевнив, що був у США в важливих справах Фото з Instagram Арестовича

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"Із депутатської групи або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ опублікувала в соціальних мережах і там написано: державна таємниця. Якось виїхав. Законно, звісно", - заявив Олексій.

Він повідомив, що до Америки приїхав на запрошення, як "незалежний експерт із українського питання".

"Моя діяльність мала певну дотичність до того, щоби Україні надали наступний транш допомоги", - натякнув він.

Олексій говорить, що виїхав із України "якось", але законно

Квартира в серці Нью-Йорка, де мешкали Олексій із дружиною та сином, обійшлася родині недешево.

"По-перше, я не бідна людина. По-друге, це міркування безпеки. Тому що тут режим безпеки набагато кращий, ніж у будь-якому іншому районі. По-третє, це рекомендації приймаючої сторони, їм так простіше, щоби я був тут", - сказав Арестович.

Він прокоментував те, чому чимало людей ставить під сумнів його розповіді про звитяжне бойове минуле.

"Важко повірити, що я взагалі військовий. Тому що такий самовлюбльонний хлищ, про філософію, психологію, артист, туди-сюди, в серіалах знімався, Люсю грав, який він військовий взагалі... Тобто образ Люсі руйнує образ мужнього розвідника і так далі", - зізнався Олексій.

"Самовлюбльонний хлищ"

Як розказав Арестович, YouTube - не головне джерело його прибутків, але сяку-таку копійчину приносить.

"Тисяч 30 доларів на місяць. Це не головний заробіток. Головний заробіток із семінарів. У мене навчаються люди з понад 54 країн світу. Дуже багато з Америки, і головний заробіток там", - пояснив він.

Чоловік підкреслив, що не є психологом, адже не має відповідної освіти.

"Я тому ніколи не називаю себе психологом, я кажу, що я людина, яка займається психологією або цікавиться психологією. Щоби не було: "Ааа, він називає себе психологом..." Я жодного разу не називав себе психологом. Але я людина, яка займається психологією всього-навсього понад 20 років, 24...", - поділився Арестович.

Семінари - головне джерело прибутку Арестовича

"На грані філософсько-психологічно такій... Я навчаю на стику жанрів. Багато людей навчаються, імена яких би змусили привстати тих, хто би їх почув. Але вони інкогніто навчаються. Наприклад, навчається прессекретар прем'єр-міністра однієї з провідних країн світу. Є парочка людей із Силіконової долини з дуже відомими іменами", - похвалився він.

Зі слів Олексія, в нього навчаються як бідні студенти, так і мільярдери, які "шукають себе".

Під час повномасштабної війни прибутки Арестовича зросли, хоча перші три місяці він не заробляв узагалі та "рахував кожну копійку". Як заявив колишній позаштатний радник ОП, після 24-го лютого 2022-го року він задонатив на армію та допомогу дітям із інвалідністю вже 14 мільйонів гривень.

Арестович запевнив, що неодмінно повернеться до України, коли завершить декілька своїх проєктів за кордоном. Він наголосив, що сексистські висловлювання, які стали підставою для кримінального провадження, були вирвані з контексту, мовляв, насправді він повчав, як не бути таким чоловіком.

Варіанти залишитися в США чи якійсь іншій країні Олексій категорично відкидає

На те, що в Україні знайдуться люди, які не бажають його повернення, Олексій не зважатиме.

"Як це буде виглядати? Вони будуть підходити на вулиці і виштовхувати мене знову з України? Це буде дуже цікаво, я залюбки на це подивлюсь", - пообіцяв він.

Нагадаємо, торік експерти підрахували, скільки в сумі заробляє на місяць Арестович.