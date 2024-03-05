"Він витримає все": Зеленська розповіла про емоційний стан чоловіка, їхню спільну мрію та доньчиного бойфренда з Маріуполя

Перша леді Олена Зеленська рідко публічно говорить про свою сім’ю, стосунки з чоловіком та особисте. Однак інколи все ж вдається до подробиць, зокрема, і в інтерв’ю.



У розмові з британським журналістом Пірсом Морганом Олена Зеленська розповіла про вплив війни на їхніх дітей, чи дає вона волю емоціям, коли ніхто не бачить, як часто їй вдається зустрітися з чоловіком та в який спосіб той справляється з емоційним стресом.

Олена Зеленська розповіла про вплив війни на її дітей фото з instagram Олени Зеленської

Зеленська зазначає, що два роки війни сильно позначилися на побуті дітей: 19-річної Олександри та 10-річного Кирила.

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"Ми намагаємося підтримувати нормальне життя настільки, наскільки це можливо. Моя донька зараз на 2-му курсі університету, син ходить до школи. Але, авжеж, це складно, коли ти не можеш нічого планувати своїм дітям. На ці два роки у нас було багато планів.

Ми б могли робити багато речей із ними, наповнювати їхні життя позитивними емоціями. А зараз усе на паузі. Ніяких свят, канікул і відпочинків. Всі думають про війну", – сказала вона.

Старе фото родини Зеленських. Нині синові Кирилу 10 років, а дочці Олександрі 19

"Мій син постійно говорить, і це насправді важко пояснити усім дітям, коли війна закінчиться? На це немає відповіді. Через це складно. Але нам пощастило, що син може ходити в школу. І в його школі є укриття. На жаль, не всі школи в Україні мають таке укриття. А наші Надзвичайні служби не дозволяють працювати школам, де немає укриття. І майже третина дітей навчаються онлайн…

Жалітися не буду, але ми всі хочемо, щоб цей період закінчився, і залишився тільки періодом, а не змінив наше життя. І ми всі хочемо вийти з цього у нормальному психологічному стані", – розповіла Зеленська.

Інтерв’юєр поцікавився, як часто Володимир Зеленський бачиться з дітьми, та, власне, з нею самою.

"Приблизно раз на тиждень, на декілька годин він з дітьми може зустрітися. Інколи рідше, якщо є якісь закордонні відрядження чи візити із-за кордону. Я можу бачити чоловіка частіше, зокрема, у президентському офісі, бо в мене є там власний кабінет.

Іноді я можу подзвонити йому, і якщо він не дуже зайнятий, ми можемо побачитися. Інколи можемо разом пообідати. Але не часто, тільки якщо раптом у нас є співпадіння графіків. Буває, що в нього є час поговорити зі мною, але в мене немає, і навпаки. І вчора, наприклад, ми ніяк не могли зідзвонитися. Він дзвонив мені тричі, але я була на зустрічах, потім я почала дзвонити йому, але він був зайнятий. Ми начебто маємо паралельні життя. Але це нормально", – сказала перша леді.

Торкнулися в інтерв’ю і емоційного стану Зеленської. Мовляв, чи дозволяє вона собі плакати, або ж випускати почуття, коли ніхто не бачить. Відповідаючи на це питання, дружина президента навела в приклад кілька історій зі свого життя, коли такі прояви емоцій траплялися.

"Ти не можеш виключити емоції, читаючи нові й нові історії. Мене нещодавно вразила історія, коли вся сім’я була вбита під час обстрілу. Мати загинула з двома своїми синами, одному було не більше року. Вони згоріли заживо. Ці речі, вони ніколи не дозволять тобі бути просто щасливим чи спокійними. І є деякі речі, які просто добивають, коли ти не витримуєш і починаєш ридати.

Нещодавно було представлено документальний фільм одного з наших режисерів, і я не змогла додивитися його до кінця. Цей фільм складався з відзнятих людьми відео на їх телефони, "Довга доба" називається, про період, коли тільки почалося вторгнення. Я не витримала довго. Я була в сльозах і пережила великий спектр емоцій. Я додивлюсь цей фільм до кінця. Але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити", – сказала вона.

Зеленська також поділилася цікавим фактом з особистого життя 19-річної доньки Олександри. Виявляється, її хлопець, про якого перша леді вже якось згадувала в попередньому інтерв’ю, з Маріуполя.

"Також інший документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Моя донька зі своїм другом ходила до кінотеатру на прем’єру цього фільму. І її хлопець, він з Маріуполя, і він зі своїми батьками мав можливість просидіти у підвалах кілька тижнів, перш ніж виїхати.

Він особисто бачив тіла вбитих сусідів. Я питала потім доньку, як їй фільм. Вона сказала, що вона плакала. Тоді я поцікавилася, як хлопцю. Він теж плакав. Так само, як й інші люди у залі. В такі моменти дуже важко. Але інколи просто необхідно плакати, випускати емоції. Тому я дуже вдячна авторам цього фільму, бо, перш за все, вони розповідають про нас світові. І для нас це певна терапія, відпустити все.

Ми не можемо робити це постійно. Моя робота – продовжувати посміхатися, продовжувати говорити з людьми, попри те, маю я сили для цього чи не маю. Тому я тримаю зазвичай емоції в собі, а ось такі речі – це шанс відпустити все, хоча б на кілька хвилин", – сказала Зеленська.

"Моя робота – продовжувати посміхатися, продовжувати говорити з людьми, попри те, маю я сили для цього чи не маю"

фото з Instagram

Торкнулися також теми її стосунків з чоловіком. Зокрема, як вона ставиться до того, що Володимир Зеленський не цурається висловлювати почуття до неї у ЗМІ.

"Ми – друзі, справжні друзі один для одного. І це – секрет наших стосунків. У нас нема складних періодів, ми розуміємо один одного і підтримуємо один одного. Це не просто слова на кшталт: "Молодець, я в тебе вірю, йди працюй".

Ні, ми можемо підтримати, змусити один одного сміятися, коли потрібно. Або в певний момент штурхнути один одного і сказати: "Зберись". Ми відчуваємо один одного. Мені приємно, що він висловлює свої почуття до мене, коли говорить зі ЗМІ. Але мені не треба це чути, я і так знаю це", – сказала вона, додаючи згодом, що після стількох років стосунків у них дещо змінився вид комунікації один з одним.

"Із кожним роком все складніше і складніше видумувати нові привітання (для соцмереж чи публічно - ред.). Адже ми стільки років разом. Інколи ми можемо просто помовчати поруч один з одним. І цього буде достатньо. Мені здається, це те, про що ми мріємо. Щоб було достатньо часу побути один з одним, щоб не треба було нікуди поспішати, нічого планувати. Це зараз наша мрія. Просто побути разом", – додала вона.

Перша леді зізналася, яка їхня мрія з чоловіком фото Vogue

Інтерв’юєр також поцікавився, чи переживає Зеленська за стан чоловіка. Мовляв, чи відрізняється він на публіці та поза нею.

"На щастя, він не зовсім відрізняється від себе публічного і себе за лаштунками... Від нього можна "підзарядитися". Він добре тримається, але це не тому що… Скажімо так, я думаю, це його природна особливість. Я зараз багато працюю з питаннями ментального здоров’я і знаю, що ця стійкість різна у всіх людей. Це – як імунітет. Є певна кількість випробувань, які вона може пройти без наслідків.

Звісно, це важко для нього. Але в нього є свої способи відновитися. У цьому дуже допомагають діти. Він може з ними подуріти, потанцювати, поспівати дурні пісні, посміятися і це допомагає. Спорт йому також допомагає, коли він напружений, коли нерви натягнуті, як струна, він може піти позайматися у залі. Інколи не вистачає сну, але це не те, що можна вирішити зараз. Я впевнена, він витримає все", – підсумувала перша леді.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповідала, як вони з чоловіком відреагували на появу у дочки бойфренда.