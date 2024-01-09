Пішов із життя співак Віталій Білоножко

Співак Віталій Білоножко, народний артист України, організатор міжнародного фестивалю "Мелодія двох сердець" помер на 71-му році життя.

Про це стало відомо 9-го січня, з повідомлення на сторінці Facebook Буринської міської ради, що на Сумщині.

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко", - зазначається в дописі від імені міського голови, виконавчого комітету Буринської міськради та всієї громади.

Віталій Білоножко пішов із життя Фото з Facebook-сторінки фестивалю

"Ще влітку ми віншували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали ґараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…

Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів", - пишеться в повідомленні.





Як стало відомо журналістці Олесі Бацман, народного артиста не стало в ніч на 9-те січня. Білоножко помер в одній із київських лікарень.

Як відомо, артист народився в селі селі Слобода Буринського району. Віталія з дружиною, народною артисткою Світланою Білоножко є двоє синів: Георгій та Євген.

