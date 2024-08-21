Салати, Земфіра і Сімпсони: Дорн про виховання дітей, обмеження їх у харчуванні та скільки нащадків планує ще
35-річний музикант Іван Дорн, який разом із дружиною Настею та двома дітьми вже тривалий час мешкають за кордоном, розказав про виховання нащадків.
В інтерв'ю Василісі Фроловій співак розповів про сімейні табу, що дивляться і слухають донька Василіса і син Іван та ким, ймовірно, стануть в майбутньому.
Дорн відповів, чи були заплановані їхні діти.
"Першу (доньку - ред.) - так. А інший (син - ред.) - випадково стався. Але ми були не проти, доля така. Це, до речі, в Азії сталося. У нас два азійських зачаття. Донька - в Сінгапурі, а син - в Бангкоку", - розказав Дорн.
Розповів Іван і про табу та правила, які існують в їхній родині. За словами співака, Василісі та Івану обмежують доступ до солодощів і хлібу.
"Норматив такий, що можна тільки на вихідних. Є історія, коли вони дориваються до солодкого, і там вже несеться безлімітка, всі шафи порожніють на очах", - розказав він.
Іван також додав, що дозволяє дітям з'їсти зайвий шматок м'яса лише після того, як вони доїдять салат (з хлібом діє таке саме правило).
"Макарони з хлібом теж. Я лімітую це", - зазначив батько і порадив, як привчити дітей до збалансованого харчування.
"Кладеш на тарілку маленький шмат м'яса і поряд салат. Звісно, що вони з'їдають спочатку м'ясо. Кажу, що в салаті багато вітамінів. Ти будеш крутий. Якщо хочеш бути таким м'язистим, як я...", - так мотивує сина Іван.
До табу у харчуванні Дорн додав і ліміт на використання гаджетів. Співак дозволяє взяти до рук планшет лише після прочитання книг:
"Спочатку вони читали по 10 сторінок, а потім безлімітка - планшет до кінця дня, що мене не влаштовувало. Потім я сказав: "скільки ти читаєш, стільки й будеш сидіти у планшеті"", - розповів батько.
Музикант також відповів на запитання щодо контенту, який обирають його діти:
"Єдине, що я показую їм - "The Simpsons" українською мовою. Мої найкращі ранки перед школою, на яких я виховувався, ставав, мені здається, українцем, просто завдяки українському перекладу. Тому я продовжую цю традицію. Вони не розуміють жарти і не сміються, там, де я (заливаюся - ред.), але це прикольно".
Дружина Івана додала, що донька здебільшого дивиться TikTok.
Поспілкувалися і про музичне виховання. Улюблений гурт дітей, за словами Івана, - "5'nizza".
"Люблять Земфіру, Вакарчука, слухаємо Прокоф'єва, слухаємо Равеля, Чайковського. Вони слухають класику. Для Васі - це "Blackpink" і увесь K-pop. Я не проти цього, поєднання попсятини з чимось більш складним, в результаті з'являється середина, яка буде тобою врешті-решт", - відповів він.
Улюблені свята нащадків Дорна - Новий рік і день народження. Іван розказав, що вже замовила його донька в якості подарунку.
"Міхову торбинку Diesel, навушники AirPods Max останні та iPhone (вона знає, що це буде у 12 років і, думаю, що вони куплять його собі самі)", - відповів музикант.
Батьки також припустили, ким стануть їхні діти в майбутньому.
"Іван - спортивний хлопець. В нього дуже класні досягнення у брейкдансі", - зазначила Анастасія.
"Також я хочу, щоб він був музичним продюсером, композитором. Він відчуває звук, взагалі він дуже чуттєвий", - додав Дорн.
А от Василісу назвали артистичною дівчинкою.
"В ідеалі хотілося б зробити так, щоб Іван писав музику для Васі, а вона б виконувала пісні і була обличчям дуету. Як Біллі Айліш зі своїм братом", - припустив співак.
Наостанок Дорн зазначив, що хотів би мінімум четверо дітей.
Нагадаємо, у липні Дорн розказував, чому боїться повертатися в Україну, та як топить за неї за кордоном.