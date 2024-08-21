Салати, Земфіра і Сімпсони: Дорн про виховання дітей, обмеження їх у харчуванні та скільки нащадків планує ще

Дорн про те, як на власному прикладі повчає дітей балансу між солодким і солоним та попсою і андеграундом

35-річний музикант Іван Дорн, який разом із дружиною Настею та двома дітьми вже тривалий час мешкають за кордоном, розказав про виховання нащадків.

В інтерв'ю Василісі Фроловій співак розповів про сімейні табу, що дивляться і слухають донька Василіса і син Іван та ким, ймовірно, стануть в майбутньому.

Дорн відповів, чи були заплановані їхні діти.

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"Першу (доньку - ред.) - так. А інший (син - ред.) - випадково стався. Але ми були не проти, доля така. Це, до речі, в Азії сталося. У нас два азійських зачаття. Донька - в Сінгапурі, а син - в Бангкоку", - розказав Дорн.

Донька Івана народилася у 2014-му, а син - у 2015-му скрін з відео

Розповів Іван і про табу та правила, які існують в їхній родині. За словами співака, Василісі та Івану обмежують доступ до солодощів і хлібу.

"Норматив такий, що можна тільки на вихідних. Є історія, коли вони дориваються до солодкого, і там вже несеться безлімітка, всі шафи порожніють на очах", - розказав він.

Іван також додав, що дозволяє дітям з'їсти зайвий шматок м'яса лише після того, як вони доїдять салат (з хлібом діє таке саме правило).

"Макарони з хлібом теж. Я лімітую це", - зазначив батько і порадив, як привчити дітей до збалансованого харчування.

"Кладеш на тарілку маленький шмат м'яса і поряд салат. Звісно, що вони з'їдають спочатку м'ясо. Кажу, що в салаті багато вітамінів. Ти будеш крутий. Якщо хочеш бути таким м'язистим, як я...", - так мотивує сина Іван.

"Всі солістки Blackpink сидять на помідорах, я вчора бачив інтерв'ю, такі самі, які я купив", - так тато мотивує доньку Василісу

До табу у харчуванні Дорн додав і ліміт на використання гаджетів. Співак дозволяє взяти до рук планшет лише після прочитання книг:

"Спочатку вони читали по 10 сторінок, а потім безлімітка - планшет до кінця дня, що мене не влаштовувало. Потім я сказав: "скільки ти читаєш, стільки й будеш сидіти у планшеті"", - розповів батько.

Музикант також відповів на запитання щодо контенту, який обирають його діти:

"Єдине, що я показую їм - "The Simpsons" українською мовою. Мої найкращі ранки перед школою, на яких я виховувався, ставав, мені здається, українцем, просто завдяки українському перекладу. Тому я продовжую цю традицію. Вони не розуміють жарти і не сміються, там, де я (заливаюся - ред.), але це прикольно".

Дружина Івана додала, що донька здебільшого дивиться TikTok.

Якщо мультики діти Івана дивляться українською, то у іграх на планшеті він змінює налаштування на англійську

Поспілкувалися і про музичне виховання. Улюблений гурт дітей, за словами Івана, - "5'nizza".

"Люблять Земфіру, Вакарчука, слухаємо Прокоф'єва, слухаємо Равеля, Чайковського. Вони слухають класику. Для Васі - це "Blackpink" і увесь K-pop. Я не проти цього, поєднання попсятини з чимось більш складним, в результаті з'являється середина, яка буде тобою врешті-решт", - відповів він.

Улюблені свята нащадків Дорна - Новий рік і день народження. Іван розказав, що вже замовила його донька в якості подарунку.

"Міхову торбинку Diesel, навушники AirPods Max останні та iPhone (вона знає, що це буде у 12 років і, думаю, що вони куплять його собі самі)", - відповів музикант.

Батьки також припустили, ким стануть їхні діти в майбутньому.

"Іван - спортивний хлопець. В нього дуже класні досягнення у брейкдансі", - зазначила Анастасія.

"Також я хочу, щоб він був музичним продюсером, композитором. Він відчуває звук, взагалі він дуже чуттєвий", - додав Дорн.

А от Василісу назвали артистичною дівчинкою.

"В ідеалі хотілося б зробити так, щоб Іван писав музику для Васі, а вона б виконувала пісні і була обличчям дуету. Як Біллі Айліш зі своїм братом", - припустив співак.

Іван зовсім ненав'язливо натякає, що вбачає у дітях продовження його справи життя

Наостанок Дорн зазначив, що хотів би мінімум четверо дітей.

Нагадаємо, у липні Дорн розказував, чому боїться повертатися в Україну, та як топить за неї за кордоном.