Сільченко вперше засвітилася в обіймах нового бойфренда. ФОТО
Понеділок, 14 лютого 2022, 15:30
Дизайнерка Катя Сільченко, яка у 2020 році розійшлася з бізнесменом Камо Багдасаряном, показала нового коханого.
Саме у День закоханих Катя вперше підтвердила свої стосунки з івент-мейкером Сергієм (Картиною) Неклевою.
Про це пише JetSetter.ua.
Як відомо, колишній чоловік Каті допомагав їй починати бізнес.
До речі, саме в одязі від бренду Сільченко найчастіше виходить в люди перша леді Олена Зеленська.
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