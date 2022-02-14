Сільченко вперше засвітилася в обіймах нового бойфренда. ФОТО

Понеділок, 14 лютого 2022, 15:30

Дизайнерка Катя Сільченко, яка у 2020 році розійшлася з бізнесменом Камо Багдасаряном, показала нового коханого.

Саме у День закоханих Катя вперше підтвердила свої стосунки з івент-мейкером Сергієм (Картиною) Неклевою.

Про це пише JetSetter.ua.

 
Катя вперше засвітила свого бойфренда
фото JetSetter.ua
 
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Як відомо, колишній чоловік Каті допомагав їй починати бізнес.

До речі, саме в одязі від бренду Сільченко найчастіше виходить в люди перша леді Олена Зеленська.

День Валентина

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