Сільченко вперше засвітилася в обіймах нового бойфренда. ФОТО

Дизайнерка Катя Сільченко, яка у 2020 році розійшлася з бізнесменом Камо Багдасаряном, показала нового коханого.

Саме у День закоханих Катя вперше підтвердила свої стосунки з івент-мейкером Сергієм (Картиною) Неклевою.

Про це пише JetSetter.ua.

Катя вперше засвітила свого бойфренда фото JetSetter.ua

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Як відомо, колишній чоловік Каті допомагав їй починати бізнес.

До речі, саме в одязі від бренду Сільченко найчастіше виходить в люди перша леді Олена Зеленська.