Ім'я на честь пісні The Beatles, зрада з нянею, семеро дітей і два шлюби: цікаві факти з життя Джуда Лоу

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52-річного Джуда Лоу вважають одним із найсексуальніших акторів сучасності, а його ролі в фільмах "Талановитий містер Ріплі" і "Холодна гора" принесли йому визнання та номінації на "Оскар", "Золотий глобус" та інші престижні нагороди.

Особисте життя Джуда Лоу в молодості було під прицілом ЗМІ, а його роман з нянею власних дітей обернувся великим скандалом та репутаційними втратами.

Нещодавно поповзли чутки про те, що Джуд Лоу зіграє Путіна в кіноадаптації роману "Чарівник Кремля" італійського письменника Джуліано да Емполі.

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Як він "докотився" до ролі Путіна та став одним із найбажаніших акторів сучасності? Читайте цікаві факти з біографії Джуда Лоу.

Театр

Девід Джуд Гейварт Лоу народився 29 грудня 1972 року в Лондоні, в сім'ї вчителів. Ім'я актора походить від пісні The Beatles "Hey Jude" та роману Томаса Гарді "Jude The Obscure" ("Джуд непримітний")

Зростаючи в Лондоні, він рано зацікавився акторською майстерністю та театром. Вже у 1987 році Лоу почав грати в лондонському Національному молодіжному музичному театрі і вперше з'явився на сцені театру "Вест-Енд" у виставі "Жахливі батьки", яка принесла йому номінацію на премію Лоуренса Олів'є та номінацію на премію "Тоні".

Ще з юності Джуд Лоу почав грати в театрі Фото Getty Images

"Спочатку я почав виступати на сцені. Я не знімався в кіно до того, як мені виповнилося двадцять. І я ніколи не думав про роботу в кіно, тому що там, де я виріс, у Лондоні, це здавалося чимось, що було зроблено десь в іншому місці. Хоча мені це подобалося, я не відчував себе частиною цієї культури", – розповідав актор.

У 1989 році британський актор Джуд Лоу дебютував на екрані в телевізійному фільмі "Кравець із Глостера".

Красень з ромкомів

Всесвітня слава до Джуда Лоу прийшла з фільмом "Талановитий містер Ріплі", де він грає красеня-марнотрата разом з зірками Гвінет Пелтроу та Меттом Деймоном.

За цей фільм Джуда номінували на "Оскар" за кращу роль другого плану та "Золотий глобус", а також він отримав премію "Бафта". Проте ця роль стала і "прокляттям" для Лоу, бо він почав боятися, що його сприйматимуть не як серйозного різнопланового актора, а як красеня для ромкомів.

"Я маю на увазі, якщо дивитися на "Ріплі" позитивно, очевидно, що ця роль змінила моє життя. Вона змінила мою кар'єру. Вона дала мені неймовірні можливості і відкрила двері на кілька років. Але якщо подивитися на це цинічно, то це як: "О, я, типу, згодився зіграти гарного хлопця? І це назавжди кинуло на мене цю тінь?", – розмірковував 52-річний Лоу.

Але, очевидно, цього не сталося. Після "Ріплі" кар'єра Лоу пішла вгору. Він знявся в 11 успішних картинах між 2000 і 2004 роками. Встиг побути моторошним кілером у "Дорозі до загибелі", самотнім письменником в "Близькості" та знявся в "Авіаторі" Мартіна Скорсезе.

Перший шлюб і троє дітей

Кінокар'єра майбутнього Дамблдора Джуда Лоу почала набирати обертів, проте справи в особистому житті актора стрімко погіршувалися. Ще й на додачу він став центром одержимості таблоїдної культури початку нульових.

У 2003 році він розлучився зі своєю першою дружиною, актрисою Сейді Фрост. Роман пари розпочався у 1994 році під час зйомок фільму "Шопінг". Сейді подарувала Джуду трьох дітей – 28-річного Рафферті та 22-річного Руді, а також 24-річну доньку Айріс.

Джуд Лоу і Сейді Фрост не змогли побудувати міцний шлюб Фото Getty Images

Проте пара вирішила розійтися через стрімкий зліт кар’єри актора, його постійну відсутність вдома та післяпологову депресію Сейді.

Розлучення супроводжували судова тяганина. Подейкували, що Фрост забороняла певний час Лоу бачитися з дітьми, а також намагалася відсудити в актора величезні суми.

"Моє розлучення! Я втратив усе, щоб отримати право відвідувати своїх дітей. Тому мій банківський рахунок майже завжди порожній! Але я ні про що не шкодую", – жалівся актор.

Лоу і Фрост були красивою парою та мають трьох спільних дітей Фото Getty Images

Через кілька років колишнє подружжя дійшло згоди та підписало угоду про конфіденційність. Ходили чутки, що Сейді залишила собі будинок вартістю 2,3 мільйони євро у північному районі Лондона. Також вона отримала 4,6 мільйонів євро, на додаток до допомоги на проживання в розмірі близько 18 тисяч євро на місяць.

Інтрижка з нянею власних дітей

У 2004 році під час кастингу для фільму "Красунчик Алфі" зірка фільмів Джуд Лоу познайомився з Сієнною Міллер. Їх роман був гучним та нагадував американські гірки. Пара заручилася, проте справа до весілля так і не дійшла.

У травні 2005 року з'явилася інформація, що "молодий папа" зрадив Міллер із нянею своїх дітей Дейзі Райт. Колишня дружина Джуда Лоу Сейді Фрост дізналася про цю інтрижку та звільнила Дейзі, тому няня вирішила помститися, звернулася до преси і розповіла все про свої стосунки з Лоу.

Джуд Лоу зраджував Сієнну Міллер з нянею своїх дітей від Фрост Фото Getty Images

"Я була надзвичайно засмучена тим, що мене ось так просто звільнили з роботи... Я відчувала, що Джуд повинен був боротися за мене", – жалілася Райт.

Після цього гучного скандалу Лоу і Міллер ще кілька разів сходилися і розходилися. А остаточно розійшлися у 2011 році. А цей випадок залишив відбиток на кар’єрі актора.

"Коли ти тільки-но з’являєшся, всі заінтриговані і всі хочуть від тебе шматочок. А потім, як тільки ви допускаєте пару осічок, їхня увага переключається на когось іншого", – ділився актор.

Численні романи та позашлюбні діти

Стосунки з Сієнною Міллер збільшили втручання преси до нестерпного рівня і навчили Джуда Лоу приховувати подробиці особистого життя.

"Існує величезна кількість інформації про мене, про яку ніхто не знає, яку я ніколи не розкривав і не хотів розкривати. І це іноді розчаровує, тому що я вже майже 30 років на публіці, і я відчуваю, що існують певні уявлення, які я не можу змінити, уявлення, які люди мають про мене через написані наративи або переосмислені історії десятирічної давнини, які постійно піднімаються на поверхню", – розповідав актор "Марвел" Джуд Лоу.

Джуд Лоу не хотів застрягти в амплуа кінокрасунчика, і в нього це вийшло Фото Getty Images

Після невдалих стосунків Джуд Лоу мав численні романи.

У 2008 році він зустрічався з моделлю Лілі Коул, котра знімалася з ним у фільмі "Імаджианаріум доктора Парнаса".

"Ловелас" Лоу мав коротенький роман з актрисою Лілі Коул Фото з Instagram

Наступним об’єктом захоплення актора стала актриса Камерон Діаз, колега по фільму "Відпустка за обміном", стосунки з котрою тривали два роки. А причина розриву невідома й до сьогодні.

Був у Лоу і стрімкий роман з новозеландською моделлю Самантою Берк, у результаті якого на світ з’явилася позашлюбна 15-річна донька Софія.

Мабуть, попередня історія нічого не навчила Джуда Лоу, бо у 2015 році в нього стався ще один короткотривалий роман з наслідками. На зйомках в Чехії актор познайомився з молодою співачкою Кетрін Гардінг. Їх роман тривав 6 тижнів, проте зробив Лоу батьком вп’яте. У актора народилася дівчинка Ада, котрій зараз 9 років.

Другий шлюб

Лоу познайомився з Філліпою Коен незадовго до зйомок серіалу "Молодий Папа", де він грає понтифіка-бунтаря. Між зйомками він і Філліпа разом досліджували Італію, як актор робив у молодості під час роботи над фільмом "Талановитий містер Ріплі".

Джуд Лоу довго приховував стосунки з Філліпою Коен Фото Getty Images

"Філліпа - психолог. Тож у нас дуже здорові стосунки, ми багато говоримо про те, що ми відчуваємо, про наші стосунки з друзями, про стосунки в сім'ї, і вона має чудовий погляд на все це. Я думаю, що в середньому віці треба починати рефлексувати. Які стосунки я маю? Чому я маю саме такі стосунки? Як я до них ставлюся?", – ділився актор.

У 2019 році Коен і Лоу таємно одружилися, а ще кілька років потім приховували стосунки.

Джуд Лоу познайомив своїх дітей від першого шлюбу з Філліпою Коен Фото Getty Images

У 2020 році у пари народилася перша дитина, а у 2023 друга. Лоу приховує своїх дітей від сторонніх очей, тому їх імена невідомі, а фото знайти дуже складно.

"Ми почуваємося благословенними, що у нас був час, коли ми могли, як сім'я, просто звити гніздечко, насолоджуватися компанією один одного і кожним днем разом", – ділився актор.

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