"На нічному небі": Вакарчук і YAKTAK представили проникливу синергію двох своїх хітів. Відео

Святослав Вакарчук і YAKTAK представили спільну роботу Фото з Instagram Yaktak, скріни з YouTube

Музиканти Святослав Вакарчук та YAKTAK (Ярослав Карпук) порадували новою колаборацією. Вони змусили по-новому зазвучати свої хіти "На небі" (ОЕ) та "Уночі" (YAKTAK), об'єднавши їх в одну композицію.

Артисти представили на суд шанувальників свою спільну "На нічному небі" та атмосферне відео на неї.

Вийшов не лише дует артистів, а і "дует" пісень: "На небі" та "Уночі"

"Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Атласі, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоці — це не сказати нічого)))", - зізнався YAKTAK.

"Тож ми вирішили увіковічнити цю синергію і представляємо вам пісню "На нічному небі", яка поєднує пісні "Уночі" та "На небі". Нехай цей трек зігріває вас у холодні дні", - додав він.

Вакарчук і YAKTAK заспівали під нічним небом

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Нагадаємо, в серпні Океан Ельзи, KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI презентували нову версію легендарної пісні "Той день". А нещодавно хіт ОЕ "Друг" переспівав гурт ZIFERBLAT.