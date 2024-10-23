Бабусин псевдонім, "роман" із Цимбалюком та кліп за 5 тисяч гривень: що відомо про співачку з TikTok Гелю Зозулю

Геля Зозуля стала справжньою зіркою TikTok Фото: instagram

Геля Зозуля – свіже ім’я в українській музиці. Співачка стала популярною завдяки хіту "КоляГаля", який вперше випустила на платформі TikTok, а от в YоuTube кліп на цю композицію набрав уже понад 2 мільйони переглядів.

ТаблоID розкаже усе, що відомо про Гелю Зозулю. Яке її справжнє ім’я? Хто знімається у кліпах артистки? Та як вона характеризує музичний напрямок, у якому співає? Тільки найцікавіше – у матеріалі.

Справжнє ім'я Гелі Зозулі

Геля Зозуля родом із Житомирської області. Ще в школі вона зацікавилася музикою. Опанувала фортепіано та бандуру. Чи не щовечора майбутня артистка писала вірші, до яких потім створювала музику. Геля має чимало текстів у своєму арсеналі і зараз, як вона сама говорить, показує їх людям.

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Геля Зозуля всі пісні пише сама Фото: instagram

Перша популярність прийшла до дівчини завдяки саркастичному хіту "КоляГаля", який вона виклала у TikTok. На черзі був кліп, який вона зняла за 5 тисяч гривень і запросила чи не усіх рідних, зокрема дідуся і бабусю, та знайомих. Як результат – понад 2 мільйони переглядів.

До речі, саме коли створювалася ця композиція, виник і псевдонім співачки. Її справжнє ім’я – Ангеліна. Геля – на честь бабусі Галі, яку в родині так називають, а Зозуля – музичний інструмент зозулиця.

Власний музичний напрямок

У 17 років Геля переїхала до Києва, де вступила одразу у два навчальні заклади: КНУ ім. Шевченка, де вивчає журналістику, та Інститут музики ім. Глієра, де колись вчилась, зокрема, Тіна Кароль.

Так само різнопланово Зозуля ставиться і до музичних жанрів. Вона не позиціонує себе винятково з напрямком поп чи шансон. Вона каже, що має власний – стиль Гелі Зозулі.

"Така в мене натура, мені подобається все і я хочу все використовувати у своїх піснях", - зазначала дівчина.

Геля не хоче обмежуватися одним жанром Фото: instagram

Цікаво, що свого часу вона хотіла потрапити на популярний співочий проєкт "Голос країни", але далі кастингу, на якому їй відмовили, справа не пішла. Натомість разом зі своєю великою і творчою родиною Геля брала участь у різноманітних місцевих конкурсах.

Тепер Геля бере участь і у популярних ток-шоу Фото: instagram

Співпраця з Тарасом Цимбалюком

Як ми вже зазначили, родина Гелі Зозулі дуже творча. Її сестра теж співає. Тато готувався випускати пісню, ну а мама веде власний кулінарний блог, де має вже понад 50 тисяч підписників. Рідні з’являються у кліпах доньки.

Та має молода співачка колаборації і з відомими акторами, такими як Тарас Цимбалюк. Артисти разом знялися у кліпі Гелі на пісню "Бавовна".

Співачка зазначала, що дуже рада була знайомству з актором та вдячна йому, що він погодився на зйомки. Хоч і проходили вони буквально в пекельних умовах – під сонцем +35. Натомість Геля замовчує гонорар Цимбалюка і красномовно запевнила: "Розійшлися полюбовно".

Ширилися чутки про роман цих двох, але є одне але... Фото: instagram

Серце співачки зайняте музикою, як вона сама говорить. А на будь-які побачення у неї не вистачає часу.

Мрія про збірку поезії

Під час повномасштабного вторгнення Геля виїздила до Німеччини, де намагалася облаштувати своє життя.

"Поняття не маю, як мене сюди занесло, тому що я не хотіла їхати з України, але вже шість місяців як я тут. Це було надзвичайно спонтанне рішення. Видно мене дуже надихали рідні краї, бо тут у мене чомусь пропало творче натхнення. Але з кожним днем я повертаюсь у світ творчості. Так, я багато пропустила, але всьому свій час. Тому очікуйте нових пісень", - писала вона у своєму Instagram, де має 91 тисячу підписників, рік тому.

Та не минуло й року, як вона зрозуміла, що сумує за домом, та повернулася до України, щоб розвиватися тут.

На пісню Гелі Зозулі "Колір музики" вже навіть зробили кавер Фото: instagram

Попри численні позитивні відгуки щодо своєї творчості, Геля отримує і негативні коментарі та навіть погрози. Однак вона на них жодним чином не реагує. Співачка продовжує записувати фіти, наприклад, із гуртом ADAM.

Геля бере участь у благодійних концертах та підтримує Збройні Сили України. Вона вважає, що її музика має розважати і відволікати у такий непростий час. Бути своєрідною терапією душі.

Крім цього артистка мріє випустити збірку власних віршів – ті, що не стали піснями. Їх у своєму доробку вона має вже понад пів сотні. Теми різноманітні – є й патріотична лірика.

І ось Геля Зозуля виходить на новий рівень творчості Фото: instagram

Надихається Геля будь-чим, навіть власними композиціями, які залюбки прослуховує. Зараз її творчість йде від серця і душі, де на черзі нові хіти.

Нагадаємо, ТаблоID раніше писав про ще одну молоду співачку – Кажанну. Її творчість вподобав особисто Андрій Єрмак. А також розповідав про Машу Кондратенко та її шлях до популярності.