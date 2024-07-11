Зірка серіалу "Альф" трагічно пішов із життя в віці 46 років

Американський актор Бенджі Грегорі, найбільш відомий глядачам за роллю Браяна Таннера в культовому серіалі "Альф", пішов із життя. Йому було 46 років.

Подробиці трагедії, яка сталася в місті Пеорія, що в штаті Аризона, 13-го червня, розповіла TMZ сестра Бенджі, Ребекка.

Бенджі Грегорі зіграв сина Віллі та Кейт Таннерів, Браяна Фото Getty Images

Тіло Грегорі без ознак життя було виявлено в його автомобілі на паркінгу банку, куди він заходив у справах напередодні. Офіційних висновків щодо причини смерті актора поки немає, але близькі припускають, що він загинув від теплового удару.

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Як повідомляє People, того дня спека в Пеорії сягнула позначки в 42 градуси за Цельсієм.

Акторові було 46 років Фото з Instagram Грегорi

Зі слів Ребекки, Бенджі страждав на депресію, біполярний розлад особистості та розлад сну, через який інколи не міг заснути по декілька днів. Тож імовірно, виснажений безсонням чоловік зрештою задрімав у авті, й це стало фатальним.

Разом із Грегорі було знайдено мертвим його собаку-помічника Ханса.

Собака-помічник Грегорі загинув разом із господарем

У ролі Браяна юний Бенджі Грегорі з'явився в 101 епізоді "Альфа". Після того хлопець узяв участь ще в декількох проєктах, але зрештою попрощався з кіно і телебаченням, обравши геть інший напрямок - аерографію. Грегорі служив у американських ВПС. Із військової служби за станом здоров'я його було звільнено з почестями в 2005-му році.

Нагадаємо, ТаблоID якось розповідав, як склалися долі інших акторів серіалу "Альф".







