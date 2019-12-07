Йога та аерографія: ким стали юні актори з серіалу "Альф". ФОТО
"Як задовбали ці тупі правила: не їсти кота, не бити посуд, не їсти кота!" - американський серіал "Альф" у соковитому українському переводі з 1990-х років і дотепер залишається одним із найулюбленіших родинних серіалів.
"Батьком" харизматичного волохатого прибульця є актор-лялькар Пол Фаско, а в деяких епізодах першого сезону Альфа зіграв угорський актор-ліліпут, каскадер Мішу Месарош. Останнього, на жаль, не стало в 2016-му році.
Нема вже серед живих і виконавця ролі батька сімейства, Віллі Таннера. Актора Макса Райта забрав рак у 2019-му.
Актриса Енн Міра, мама Бена Стіллера, яка у серіалі зіграла бабусю Дороті, пішла з життя у 2015-му.
Енн Шедін 70 років. Актриса більше не знімається, але не відмовляє у фото шанувальникам, які впізнають у ній Кейт Таннер.
До слова, під час зйомок "Альфа" Енн народила доньку Тейлор, тож сценаристам довелося "вписати" в історію і третю вагітність та пологи для її героїні. Нині вже доросла Тейлор "Тей" Баретт - актриса та режисерка. Дівчина є відкритою лесбійкою.
А от Андреа Елсон та Бенджі Грегорі, які зіграли Лінн і Браяна Таннерів, згодом попрощалися з акторством та обрали інший шлях.
Андреа на зйомках "Альфа" зустріла свого майбутнього чоловіка Скотта Хоппера, який був продакшн-асистентом. У пари є донька. 50-річна Елсон, яка змінила ім'я на Енні, працює викладачкою йоги.
Браян вивчав аерографію, деякий час служив у американських ВПС.
Як розказав 41-річний чоловік на своїй сторінці в Facebook, свого часу в нього була проблема з залежністю. В реабілітаційному закладі він лікувався разом із Максом Райтом, і вже задовго після закінчення серіалу вони з ним стали добрими друзями.
Нагадаємо, нещодавно актори серіалу "Район Мелроуз" зібралися разом та зробили спільні фото.
Фото з Instagram, з фотоблогу Стіллера, з Facebook Грегорі і Хоппер, відео з YouTube
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