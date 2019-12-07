Йога та аерографія: ким стали юні актори з серіалу "Альф". ФОТО

"Як задовбали ці тупі правила: не їсти кота, не бити посуд, не їсти кота!" - американський серіал "Альф" у соковитому українському переводі з 1990-х років і дотепер залишається одним із найулюбленіших родинних серіалів.

Серіал "Альф" тривав чотири сезони. Його показ у США закінчився в 1990-му

"Батьком" харизматичного волохатого прибульця є актор-лялькар Пол Фаско, а в деяких епізодах першого сезону Альфа зіграв угорський актор-ліліпут, каскадер Мішу Месарош. Останнього, на жаль, не стало в 2016-му році.

Гордон Шамвей із планети Мельмак у переважній більшості епізодів був лялькою

Нема вже серед живих і виконавця ролі батька сімейства, Віллі Таннера. Актора Макса Райта забрав рак у 2019-му.

Альф і Віллі

Актриса Енн Міра, мама Бена Стіллера, яка у серіалі зіграла бабусю Дороті, пішла з життя у 2015-му.

Мама Стіллера зіграла в "Альфі" маму Кейт

Впізнаєте маленького Бена?

Енн Шедін 70 років. Актриса більше не знімається, але не відмовляє у фото шанувальникам, які впізнають у ній Кейт Таннер.

Енн Шедін 70. Вона має Instagram , але там лише фото її улюблених песиків

До слова, під час зйомок "Альфа" Енн народила доньку Тейлор, тож сценаристам довелося "вписати" в історію і третю вагітність та пологи для її героїні. Нині вже доросла Тейлор "Тей" Баретт - актриса та режисерка. Дівчина є відкритою лесбійкою.

А от Андреа Елсон та Бенджі Грегорі, які зіграли Лінн і Браяна Таннерів, згодом попрощалися з акторством та обрали інший шлях.

А от немовлятко-Еріка зіграла не Тейлор

Андреа на зйомках "Альфа" зустріла свого майбутнього чоловіка Скотта Хоппера, який був продакшн-асистентом. У пари є донька. 50-річна Елсон, яка змінила ім'я на Енні, працює викладачкою йоги.

Елсон знялася в близько 20 фільмах та серіалах, але наприкінці 1990-х завершила кар'єру актриси

Енні Хоппер тепер викладає йогу

Колишня Лінн живе з родиною в Каліфорнії

Браян вивчав аерографію, деякий час служив у американських ВПС.

Бенджі 41 рік

Як розказав 41-річний чоловік на своїй сторінці в Facebook, свого часу в нього була проблема з залежністю. В реабілітаційному закладі він лікувався разом із Максом Райтом, і вже задовго після закінчення серіалу вони з ним стали добрими друзями.

Колишній актор не був одружений, але не так давно поставив у Facebook статус "у стосунках"

Нагадаємо, нещодавно актори серіалу "Район Мелроуз" зібралися разом та зробили спільні фото.

Фото з Instagram, з фотоблогу Стіллера, з Facebook Грегорі і Хоппер, відео з YouTube

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