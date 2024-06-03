Майже не впізнати: як зараз виглядають головні герої серіалу "Доктор Хаус". Фото

Американський серіал "Доктор Хаус", 1 сезон якого вийшов у листопаді 2004 року, здобув шалену світову популярність. Ця історія стала прикладом справжнього медичного детективу, де зухвалий та егоїстичний Грегорі Хаус розплутує найскладніші професійні загадки.

Головну роль у цій історії зіграв британець Х’ю Лорі, популярність якого після роботи значно зросла. ТаблоID пропонує переглянути, який вигляд має актор зараз, а також що сталося з його командою – Омаром Еппсом, Джессі Спенсером, Дженніфер Моррісон та іншими героями.

Х' ю Л орі

64-річний англійський актор Х’ю Лорі зіграв головну роль – доктора Грегорі Хауса. Його персонаж відрізнявся ексцентричністю, був водночас зневажливим і геніальним до розгадок медичних головокруток.

Цікаво, що батько Лорі був лікарем. А от сам майбутній актор спочатку демонстрував неабиякі здібності у веслуванні: вигравав молодіжні чемпіонати та виступав в команді на світових.

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Свою акторську кар'єру Лорі розпочав із комедійного жанру. А справжнє визнання прийшло після роботи у серіалі "Дживс і Вустер".

Зйомки у серіалі "Доктор Хаус" підняли Х’ю Лорі на щабель вище у професійній кар’єрі. Він отримав дві нагороди "Золотий Глобус" і був номінований на "Еммі". Зараз актор продовжує свою акторську кар’єру. Одна з останніх робіт – мінісеріал "Все те незриме світло".

"Все те незриме світло" (фото Х'ю Лорі праворуч) - однозначно входить до категорії "серіали, які варто подивитися". Колаж ТаблоID

Л іза Е дельштейн

58-річна американська акторка Ліза Едельштейн зіграла завідувачку лікарні Лізу Кадді. Вона чи не єдина, хто може бодай якось впливати на Хауса, з яким у неї була коротка інтрижка. Цікаво, що особиста сторінка Кадді майже не висвітлюється у серіалі.

Серіал "Доктор Хаус" приніс Едельштейн значну популярність Колаж ТаблоID

Щодо родини самої Лізи Едельштейн, то її батько теж медик – педіатр. В дитинстві майбутня акторка була чирлідеркою. А вже у 18 років переїхала до Нью-Йорка і почала вивчати акторське мистецтво.

У своїй фільмографії Ліза має десятки стрічок. Зокрема, її найбільш відомі роботи були у фільмах "Чого хочуть жінки", де вона зіграла з Мелом Гібсоном і Гелен Хант, "Краще не буває", де її партнером був Джек Ніколсон, "Черговий тато" - Едді Мерфі і "Зберігаючи віру" - Бен Стіллер і Едвард Нортон.

Під час пандемії Covid-19 Ліза почала малювати. Вона надихалася світлинами своєї родини і навіть влаштувала власну виставку робіт.

Р оберт Ш он Л еонард

55-річний американський актор Роберт Шон Леонард зіграв завідувача відділення онкології Джеймса Вілсона. Спочатку він мав виконувати своєрідну роль Ватсона і допомагати Хаусу в медичних розслідуваннях. Але загалом цю роль взяла на себе інша команда. Вілсон є чи не єдиним другом Хауса. Однак вони - справжні протилежності. До речі, після знімань Леонард і Лорі почали приятелювати і в реальному житті.

Персонажі "Доктора Хауса" помітно змінилися Колаж ТаблоID, Getty Images

Сам Роберт Шон Леонард з 12 років почав грати на театральній сцені. У 2001 році він навіть отримав престижну нагороду "Тоні" за роль у виставі "Винахід любові". Роберт Шон з’являвся у бродвейських постановках та мюзиклах. Особливо його відзначали за ролі другого плану.

Одними з останніх робіт Роберта Шона Леонарда є серіали "Перша леді" та "Позолочене століття".

О мар Е ппс

50-річний американський актор Омар Еппс зіграв доктора Еріка Формана, що принесло йому шалену популярність. Його персонаж "Доктора Хауса" – один із членів команди, що спеціалізується на неврології. Форман був мішенню для расистських жартів свого боса, але він геть не переймався через це. Мав певне кримінальне минуле, що і привабило Хауса у бажанні взяти Формана у команду.

Топові серіали Еппс, здається, замінив на видавничу діяльність Колаж ТаблоID

Сам Омар Еппс не мав батька. В дитинстві він читав реп, а у 10 років почав писати сценарії. Його акторська кар’єра розпочалася у 1992 році. Найбільш відомими стрічками того періоду були "Смертельний рейс", "Крик -2", "Наперекір долі", де його партнеркою була Мег Раян.

Зараз Омар Еппс час від часу з’являється у фільмах. Він має кінокомпанію, а у 2023 році зайнявся випуском власних книг.

Д жессі С пенсер

45-річний австралійський актор Джессі Спенсер зіграв одного з лікарів команди Хауса Роберта Чейза. Його герой успадкував "медичні гени" від батька і неодноразово сам ставив правильний діагноз пацієнтам. Після того як Чейз був звільнений з команди, він повертається до лікарні у ролі хірурга. Наприкінці історії саме Чейз стає на заміну Грегорі Хаусу.

Спенсер проміняв "кар'єру" лікаря на пожежного Колаж ТаблоID, Getty Images

Щодо самого Джессі, то він також народився у родині лікарів: його брати були хірургами, а батько – терапевтом. Однак сам Спенсер обрав творчий шлях. Він найбільш відомий за участю у так званих "мильних операх", зокрема, шість років грав у серіалі "Сусіди". А з 2012 по 2021 рік знімався у "Пожежниках Чикаго".

Д женніфер М ор р ісо н

45-річна американська модель і акторка Дженніфер Моррісон втілила лікаря-імунолога Елісон Кемерон в історії "Доктора Хауса". За характером її героїня є протилежністю боса, і намагається бути чесною по відношенню до пацієнтів. Кемерон намагалася фліртувати з Хаусом, але їхні "стосунки" закінчилися після роману Елісон з Чейзом.

Деякі актори "Доктора Хауса" змінили образ ще під час знімань. Наприклад, Моррісон досі залишається блондинкою Колаж ТаблоID

Свою кар’єру безпосередньо Дженніфер Моррісон почала з моделінгу. У 10 років потрапила на обкладинку журналу "Sports Illustrated for Kids" разом із зіркою баскетболу Майклом Джорданом. У 15 років вперше з’явилася на екранах, зігравши доньку героїв Річарда Гіра та Шерон Стоун у фільмі "Перехрестя". Крім цього вона працювала у фільмах "Пережити Різдво" з Беном Аффлеком і "Містер і місіс Смітт", де головні ролі зіграли Бред Пітт та Анджеліна Джолі.

Після закінчення роботи у "Докторі Хаусі" Моррісон також зайнялася режисурою.

Олівія Вайлд

Олівія Вайлд тоді і зараз Колаж ТаблоID, Getty Images

40-річна американська акторка Олівія Вайлд зіграла доктора Ремі Гедлі або Тринадцяту. Вона з’являється у 4 сезоні цієї культової медичної історії. Гедлі зайняла місце Формана. Хаус декілька разів її звільняв, але зрештою Ремі залишилася в команді, де була єдиною жінкою. Таким чином у Хауса було чотири лікаря, як було задумано першочергово.

Цікаво, що сама Олівія має інше прізвище. Своє рідне Кокберн вона замінила на честь ірландського письменника Оскара Вайлда. З двох років Олівія мріяла стала акторкою, а свою кар’єру почала з помічниці на знімальному майданчику.

На початку нульових вона з’явилася у фільмах "Сусідка", "Туристи" та інших. У 2007 році зіграла одну з головних ролей у серіалі "Брати Доннеллі". У 2011 році Вайлд пішла з "Доктора Хауса", аби зосередитися на кінокар’єрі. Одними з останніх фільмів Олівії є "Не хвилюйся, люба" та "Вавилон".

Кел Пенн

47-річний американський актор Кел Пенн зіграв Лоренса Катнера, який теж з’являється у 4 сезоні "Доктора Хауса". Цей герой хотів нового досвіду, тому прийняв рішення приєднатися до команди норовливого доктора. Катнер отримав прізвисько "професійний дефібрилятор". У 5 сезоні його знаходять застреленим.

Фільмографія Кела Пенна не є доволі великою. Найбільшу популярність він здобув після роботи у фільмі "Гарольд і Кумар відриваються". Також знімався у серіалі "24". Чоловік брав участь у передвиборчій кампанії Барака Обами, після чого був запрошений на роботу до його адміністрації. Кел обіймав посаду помічника голови відділу зв’язків із громадськістю.

Пенн неодноразово залишав Білий дім для зйомок: спочатку третьої частини "Шалене Різдво Гарольда і Кумара", а згодом – серіалу "Як я зустрів вашу маму". Однією з останніх для актора стала робота у фільмі "Усміхайся".

1000 і 1 вираз обличчя Пенна заслуговує на окремий "Оскар" Колаж ТаблоID

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