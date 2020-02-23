Репетиція Данилка, вагітна Джамала, Кароль на ліжку та сльози переможниці: Нацвідбір на Євробачення у ФОТО

Репетиція Данилка, вагітна Джамала, Кароль на ліжку та сльози переможниці: Нацвідбір на Євробачення у ФОТО

23 лютого 2020, 09:29

22-го лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Переможцем став гурт Go-A, який і поїде на конкурс до Роттердама в травні.

Усього в фіналі виступило 6 учасників: Jerry Heil, KRUТЬ, David Axelrod, Khayat і Tvorchi. Але крім них також глядачів своїми піснями розважили Вєрка Сердючка, Тіна Кароль і Джамала.

Як відбувався цьогорічний Нацвідбір, бачив фотокореспондент ТаблоID.

 
Перш ніж почати, Андрій Михайлович порепетирував

 
 
Так Сердючка з командою виглядають за лаштунками
 
Невидимі працівники сцени на варті порядку
 
Тіна цього вечора була в особливо кокетливому вбранні
 
Мама Сердючки вже давно своя на Євробаченні
 
Торік Вєрка ледь не поїхала представляти країну на конкурсі знову
 
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Незмінний ведучий Нацвідбору Сергій Притула
 
KRUТЬ виступала першою, але посіла третє місце за результатами голосування
 
 
Цього разу співачка виступила краще, ніж у першому півфіналі, але це їй не допомогло
 
Jerry Heil для фіналу змінила і вбрання, і номер
 
Сховала фігуру під костюмом-ковдрою
 
Викладалася на повну, але це їй не допомогло
 
Go-A ще не знають, що переможуть
 
Виступ у Go-A був доволі статичний і не дуже емоційний
 
Володимир Ткаченко... точніше Девід Аксельрод все ще сподівається поїхати на Євробачення
 
І кожного року Євробачення віддаляється від Девіда
 
Але дружина сказала треба
 
Khayat змагався вдруге та посів друге місце
 
Йому не вистачило всього трьох балів до перемоги
 
Tvorchi перемогли у другому півфіналі, але у фіналі соліст дуже фальшивив
 
Хлопці посіли аж 4-те місце
 
Потім у своєму Instagram вони заявили, що їм вимкнули навушник, тому соліст і не влучив у ноти
 
Зате Джамала була, як завжди, на висоті
 
І це вже вдруге співачка виступала на сцені Нацвідбору вагітною
 
Кароль намагалася вразити своїм номером
 
Навіть на ліжку співала і танцювала
 
 
А потім і на стільці вигиналася
 
Кароль нагадувала одразу і Джей Ло, і Бейонсе
 
 
Джеррі Хейл посіла у фіналі останнє місце і, вовчевидь, не очікувала такого низького результату
 
Як і Go-A не очікували на перемогу
 
 
Щастя крізь сльози виглядає саме так
 
"Господи, де ж тепер взяти стільки грошей на те Євробачення?"
 
 
Тіна зі своїм менеджером Павлом пробирається крізь натовп шанувальників
 
Нагадаємо, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня у Роттердамі. Україна виступатиме у першому півфіналі

Фото Дмитра Ларіна

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