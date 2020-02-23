22-го лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Переможцем став гурт Go-A, який і поїде на конкурс до Роттердама в травні.

Усього в фіналі виступило 6 учасників: Jerry Heil, KRUТЬ, David Axelrod, Khayat і Tvorchi. Але крім них також глядачів своїми піснями розважили Вєрка Сердючка, Тіна Кароль і Джамала.

Як відбувався цьогорічний Нацвідбір, бачив фотокореспондент ТаблоID.

Перш ніж почати, Андрій Михайлович порепетирував

Так Сердючка з командою виглядають за лаштунками

Невидимі працівники сцени на варті порядку

Тіна цього вечора була в особливо кокетливому вбранні

Мама Сердючки вже давно своя на Євробаченні

Незмінний ведучий Нацвідбору Сергій Притула

KRUТЬ виступала першою, але посіла третє місце за результатами голосування

Цього разу співачка виступила краще, ніж у першому півфіналі, але це їй не допомогло

Jerry Heil для фіналу змінила і вбрання, і номер

Сховала фігуру під костюмом-ковдрою

Викладалася на повну, але це їй не допомогло

Go-A ще не знають, що переможуть

Виступ у Go-A був доволі статичний і не дуже емоційний

Володимир Ткаченко... точніше Девід Аксельрод все ще сподівається поїхати на Євробачення

І кожного року Євробачення віддаляється від Девіда

Але дружина сказала треба

Khayat змагався вдруге та посів друге місце

Йому не вистачило всього трьох балів до перемоги

Tvorchi перемогли у другому півфіналі, але у фіналі соліст дуже фальшивив

Хлопці посіли аж 4-те місце

Потім у своєму Instagram вони заявили, що їм вимкнули навушник, тому соліст і не влучив у ноти

Зате Джамала була, як завжди, на висоті

І це вже вдруге співачка виступала на сцені Нацвідбору вагітною

Кароль намагалася вразити своїм номером

Навіть на ліжку співала і танцювала

А потім і на стільці вигиналася

Кароль нагадувала одразу і Джей Ло, і Бейонсе

Джеррі Хейл посіла у фіналі останнє місце і, вовчевидь, не очікувала такого низького результату

Як і Go-A не очікували на перемогу

Щастя крізь сльози виглядає саме так

"Господи, де ж тепер взяти стільки грошей на те Євробачення?"

Тіна зі своїм менеджером Павлом пробирається крізь натовп шанувальників

Нагадаємо, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня у Роттердамі. Україна виступатиме у першому півфіналі

Фото Дмитра Ларіна