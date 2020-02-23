22-го лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Переможцем став гурт Go-A, який і поїде на конкурс до Роттердама в травні.
Усього в фіналі виступило 6 учасників: Jerry Heil, KRUТЬ, David Axelrod, Khayat і Tvorchi. Але крім них також глядачів своїми піснями розважили Вєрка Сердючка, Тіна Кароль і Джамала.
Як відбувався цьогорічний Нацвідбір, бачив фотокореспондент ТаблоID.
Перш ніж почати, Андрій Михайлович порепетирував
Так Сердючка з командою виглядають за лаштунками
Невидимі працівники сцени на варті порядку
Тіна цього вечора була в особливо кокетливому вбранні
Мама Сердючки вже давно своя на Євробаченні
Незмінний ведучий Нацвідбору Сергій Притула
KRUТЬ виступала першою, але посіла третє місце за результатами голосування
Jerry Heil для фіналу змінила і вбрання, і номер
Сховала фігуру під костюмом-ковдрою
Викладалася на повну, але це їй не допомогло
Go-A ще не знають, що переможуть
Виступ у Go-A був доволі статичний і не дуже емоційний
Володимир Ткаченко... точніше Девід Аксельрод все ще сподівається поїхати на Євробачення
І кожного року Євробачення віддаляється від Девіда
Khayat змагався вдруге та посів друге місце
Йому не вистачило всього трьох балів до перемоги
Tvorchi перемогли у другому півфіналі, але у фіналі соліст дуже фальшивив
Хлопці посіли аж 4-те місце
Потім у своєму Instagram вони заявили, що їм вимкнули навушник, тому соліст і не влучив у ноти
Зате Джамала була, як завжди, на висоті
Кароль намагалася вразити своїм номером
Навіть на ліжку співала і танцювала
А потім і на стільці вигиналася
Кароль нагадувала одразу і Джей Ло, і Бейонсе
Джеррі Хейл посіла у фіналі останнє місце і, вовчевидь, не очікувала такого низького результату
Як і Go-A не очікували на перемогу
Щастя крізь сльози виглядає саме так
"Господи, де ж тепер взяти стільки грошей на те Євробачення?"
Тіна зі своїм менеджером Павлом пробирається крізь натовп шанувальників
Нагадаємо, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня у Роттердамі. Україна виступатиме у першому півфіналі
Фото Дмитра Ларіна