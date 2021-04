Михайло Поплавський перетворив українське сало на золото

Михайло Поплавський продовжує епатувати публіку. У Київському університеті культури він представив нову несподівану версію кліпу на один із суперхітів "Сало".

Пісня, яку написали Наталія Багмут (слова) та Юрій Пономаренко (музика), вже стала народною, без якої не обходиться жодне свято. Нове аранжування спеціально для нового кліпу створив Геннадій Пугачов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

"Вперше кліп "Сало" вийшов 20 років тому, було багато його інтерпретацій, а сьогодні – це сучасний ребрендинг. Сало – це візитна картка України, це національна валюта. Сало – це продукт, який надає силу та енергію, підтримує дух українців. А я – головний саломан країни. І пишаюся цим! Ми – українці, ми – нація, ми є народ! Ми непереможні!" – сказав Михайло Поплавський.

Перед гостями презентації Поплавський з'явився в ефектному вбранні у стилі "яскраво, дорого, багато": в жовтому костюмі, зверху якого накинув соболину горжетку з національною хусткою, а на шиї виблискував золотий ланцюг з об'ємним підвісом "SALO".

У відео Поплавський знову експериментував, довірившись креативним ідеям режисерки, відомої кліпмейкерки Олени Вінярської і стилістам.

Вони з'єднали національну символіку, традиції і сучасні тенденції. Запропонували замінити відомий "смайлик" на український – усміхнене поросятко, а також започаткували новий тренд – "Salo is the new money!" ("Сало – нові гроші!"). У кліпі сало перетворюється в золоті злитки, а Поплавський – у головного "саломана" країни.

Кліп знімали з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, traking systems та інших.

Графіка розроблялася на відомій платформі Unreal Engine 4. Другий режисер кліпу – Михайло Харченко, оператор-постановник – Дмитро Мислінчук, над хореографією працював балетмейстер Ростислав Савченко.

До речі, з цією роботою команда професіоналів впоралася за добу.

У кліпі Поплавський з'являється у вишуканих костюмах в стилі легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда з його фірмовим високим коміром. Спеціально для зйомок виготовили масивні золоті прикраси з логотипом "SALO". Для красунь з балету і бек-вокалу також пошили модні костюми з латексу насиченого лимонного кольору.

Після яскравої презентації гостей, серед яких були помічені народний артист України Павло Зібров, Геннадій Вітер, музичний продюсер, співак, – зрозуміло, пригощали салом. Михайло Поплавський пообіцяв, що крапку на прем'єрах не ставить. Незабаром порадує новими кліпами.