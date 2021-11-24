Політ над сценою, освідчення та цілунок Зіброва: як Гросу свій сольник відспівала
Середа, 24 листопада 2021, 13:31
23-го листопада співачка Аліна Гросу влаштувала сольний концерт у Палаці "Україна".
Артистка змінила кілька суконь, літала над сценою, приймала букети від колег та співала зі своїм коханим – Романом Полянським.
Подивитися і послухати 26-річну Аліну прийшли Павло Зібров з дочкою Діаною та її хлопцем, Камалія з Захуром, Анна Трінчер, Олена Філонова, Анастасія Приходько та інші селебріті.
До речі, на концерті Гросу сталося те саме, що і не недавньому концерті Адель. Чоловік покликав заміж свою кохану просто на сцені.
Фото Артема Жавроцького для ТаблоID
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