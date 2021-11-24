Політ над сценою, освідчення та цілунок Зіброва: як Гросу свій сольник відспівала

23-го листопада співачка Аліна Гросу влаштувала сольний концерт у Палаці "Україна".

Артистка змінила кілька суконь, літала над сценою, приймала букети від колег та співала зі своїм коханим – Романом Полянським.

Подивитися і послухати 26-річну Аліну прийшли Павло Зібров з дочкою Діаною та її хлопцем, Камалія з Захуром, Анна Трінчер, Олена Філонова, Анастасія Приходько та інші селебріті.

До речі, на концерті Гросу сталося те саме, що і не недавньому концерті Адель. Чоловік покликав заміж свою кохану просто на сцені.

Батьки Аліни, Михайло та Ганна Гросу прийшли попишатися своєю бджілкою

Співачка Анастасія Приходько вряди-годи відволіклася від трьох дітей та прийшла на концерт колеги

Танцівниця Ілона Гвоздьова (праворуч)

Павло Зібров приготував Аліні букет

Коли Гросу починала кар'єру, Ані Трінчер був лише рік

Скандальний блогер та тік-токер Олег Машуковський

Діана Зіброва зі своїм нареченим Андрієм Іщенком

Камалія підібрала сумку від Celine точно під сукню

Захур теж прийшов насолодитися піснями Гросу

Костюми в Аліни були багатошарові та блискучі, як і годиться зірці

А ще Аліна вирішила бути як Pink і політала над сценою

26-річна Гросу у шоубізнесі з 7-ми років

Для дуету з коханим співачка вдягнула червоне

Камалія розхвалила молодшу колегу

Павло Зібров подарував Аліні не лише букет, а й повітряний цілунок

Хлопці, майте на увазі, освідчення на концерті зірки нині у тренді

Фото Артема Жавроцького для ТаблоID