Собчак адресувала Шнурову свою мокру дупу. ВІДЕО
Російська телеведуча Ксенія Собчак та музикант Сергій Шнуров продовжують віршовано сваритися в соцмережі.
Матюків, схоже, виявилося недосить, і білявка підкріпила свій меседж відеорядом.
Свого мокрого зада вона запостила в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие) Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку. Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, – тоже. Богомолов писал, он – умнее, Он всегда глупым дурам поможет! Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них – основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… «Пососать!» – вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены. Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: Хуй – так хуй! Если жопа – так жопа! Всех мужей и любовников – в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек! Если в драку зовут – пишешь: «Занят!» Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом «охрана». Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот говнеца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на «Боярде» воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих! * Как Отвечать Ксении Собчак
Нагадаємо, подібний баттл у Шнура вже був і з балериною Анастасію Волочковою, і лідера "Ленинграда" потім навіть викликала на поєдинок чемпіонка світу з боксу.