"Подумаєш, посмоктала десь": Шнуров та Собчак влаштували віршовану сварку

Гостроязикі російські селебріті, співак Сергій Шнуров та телеведуча Ксенія Собчак улаштували баттл у Instagram, та цього разу, схоже, вже надто перейшли на особистості.

Наприклад, Ксюша заявила, що опонент "поводиться як муд*ла", і що колишня дружина Шнура, Матильда була "розеткою", з якої він заряджався. А музикант проїхався по подружній зраді Собчак, яка буцімто жила на два доми і "десь смоктала".

Собчак публічно свариться зі Шнуровим, причому віршами

А ще лідер "Ленинграда" натякнув, що білявка - "затичка в кожній дупі".

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Усе почалося з того, що під час однієї з прес-конференцій Сергій зазначив, що найцікавішим із його суперників по віршовиних баттлах був нинішній коханець Собчак, режисер Костянтин Богомолов, який писав від її імені. Ксенія образилася.

ОБЕРЕЖНО, далі буде ненормативна лексика.

І Сергій Шнуров не забарився з відповіддю, пригадавши телезірці її амурні походеньки в той час, коли вона була заміжня за актором Максимом Віторганом.

Нагадаємо, подейкували, роман із Костянтином Богомоловим Ксенія закрутила ще минулого літа, тоді як про свій розрив вона та Віторган оголосили лише кілька місяців тому. Причому зірки запевнили, що зберігали одне одному вірність, поки жили разом.

Одначе це не завадило Максимові "закрити гештальт", публічно побивши Костянтина.

Як відомо, Собчак та Богомолов більше не приховують свого роману.

Скріншоти з Instagram Собчак і Шнурова