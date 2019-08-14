Нова дівчина екса Лорак заявила, що не ескортниця, а її шантажують

Не встиг колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу представити світові свою нову даму серця, фітнес-тренерку, масажистку та гарячу кралю Самію Ахметову, як на дівчину посипалися халепи.

Мережею останніми днями гуляють фото Ахметової, буцімто взяті з сайту ескорт-послуг. Дівчина, яку насправді звати не Самія, а Юлія, стверджує, що це підробка, а шантажисти вимагають з неї гроші.

Самія побідкалася про це "ТСН".

Хтось злив у мережу фото Самії, буцімто взяті з сайту ескорт-послуг

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"Я працювала раніше фітнес-моделлю, моделлю спідньої білизни, але мої фото вкрадені з мого особистого iCloud і Instagram. Мене шантажують, вимагають гроші, я відмовила, тому вони почали спеціально компрометувати (підробляючи фото) під ескорт-сайт. Я ніколи таким не займалася. Я зверталася з офіційною заявою на ці сайти, і мені дали відповідь, що моїх фото там немає. Це чийсь злий жарт. Спеціально зроблено недоброзичливцями", - заявила Ахметова.

Дівчина екса Лорак стверджує, що світлини вкрали з її iCloud і закритого Instagram

"Я дуже сильно зараз страждаю через ці наклепи. Я цього не заслуговую. Я думаю, що це пов'язано з моїми стосунками. У Мурата дуже багато недоброзичливців і, мабуть, у мене теж. Він відома людина, тому я страждаю", - поділилася дівчина ексчоловіка Лорак.

Ахметова надала лист, у якому представники сайту з анкетами жриць кохання начебто запевняють, що скандальні фото взято не в них

Нагадаємо, днями Мурат уперше запостив фото з Самією під час відпочинку в Іспанії. А на свіжих світлинах у Instagram чоловіка з геотегом Марбельї вже присутня його з Кароліною донька Софія. Ймовірно, чоловік відчув, що настав час познайомити 8-річну дівчинку з потенційною мачухою.

Ексчоловік Лорак відпочиває в Іспанії з новою дівчиною і донькою?

8-річну Софію Мурат називає своїм "серцем, душею та безкінечною любов'ю"

Як відомо, несхоже, щоби шлюб Лорак розпався через Самію Ахметову. Рік тому Мурата підловили в нічному клубі за пестощами з геть іншою жіночкою.

Фото з Instagram, з фотоблогу Мурата Налчаджиоглу, з сайту "ТСН"