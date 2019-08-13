"Задовбала брехня": Повалій відхрестилася від виступів у Криму, а Палац "Україна" - від її сольника

Співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років не виступала в Україні, а нещодавно анонсувала свій сольник у столиці, ймовірно, дещо поквапилася. У Національному палаці мистецтв "Україна" рекламу і продаж квитків назвали "провокацією".

Сама ж Повалій гнівно відповіла в мережі на закиди щодо своїх співів у Росії та в окупованому Криму. Артистка заявила, що її "задовбала брехня".

Вона написала про це в Instagram.

Таїсія Повалій анонсувала сольник у Києві в грудні, і квитки вже продаються

"За-дов-ба-ла суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан із Днем Росії не вітала!", - оголосила Повалій.

"Подумайте, мене би не впустили в Україну, де я живу всі 5 років! На гастролі на "тікаю", а виїжджаю! Прошу перевіряти інформацію, перш ніж видавати в ефір! Жоден закон України я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, народній артистці України не можна співати на Батьківщині!?", - написала артистка, вживши багатато більшу кількість капсу та знаків оклику.

Повалій додалі, що витрачати час на суди їй не хочеться, але "доведеться".

Нагадаємо, в 2014-му році Таїсія Повалій не приховувала, що таки збирається їхати до Криму на Дні Росії. Як висловився тоді її чоловік та продюсер Ігор Ліхута, в України нема війни, лише є "певні проблеми, на певній території", а його жінка - артистка і "має співати для людей".

Дні Росії в окупованому Криму 2014-го року обійшлися без Повалій?

Як повідомляло "Радіо Свобода", згодом син співачки Денис Повалій та її піар-менеджер Андрій Соколовський заявили, що в скандальному концерті вона участі не братиме. Причини такого рішення вони коментувати відмовились.

Останні 5 років Таїсія Повалій неодноразово виступала у Росії, як і дуже багато її земляків та колег.

У липні співачка оголосила, що нарішті дасть сольник у Києві. Та схоже, щось пішло не так.

Співачка написала гнівне звернення в соцмережі

"На сьогодні жодних угод із організатором заходу щодо проведення концерту Таїсії Повалій 10 грудня 2019 року не підписано, а візуальна реклама та реалізація квитків на білетному ресурсі Karabas.com є заздалегідь спланованою провокацією проти палацу "Україна", мета якої — дискредитація та втягування у ситуацію, яка наносить шкоду іміджу НПМ "Україна" та його колективу", - повідомив "Укрінформу" гендиректор НПМ "Україна" Роман Недзельський.

"Така реклама є контрафактною. З таким самим успіхом можна побачити рекламу Мадонни чи Lady Gaga. Менеджменту Таїсії Повалій, перш ніж заявляти про концерт, варто дати суспільству відповідь на питання, які збурили громадян. А поки, на агресивну рекламу співачка отримала агресивну відповідь. Думаю, це тільки початок чиєїсь спланованої гри, в яку втягнули колектив палацу "Україна", заховавшись за афішею Повалій", - додав він.

Нагадаємо, кілька років тому Ігор Ліхута бідкався, що в Україні його дружині просто не дають працювати.

Фото з Instagram Повалій