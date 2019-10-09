Лоліта розказала, як схудла після розлучення, і хоче повінчатися з шостим чоловіком

Співачка Лоліта Мілявська, яка кілька місяців тому розійшлася зі своїм чоловіком №5 Дмитром Івановим, готова до пошуку наступного супутника життя. Із ним 55-річна зірка вже планує повінчатися.

А ще Лоліта співчуває новій "жертві" Дмитра, в якого навіть труси придбані на гроші артистки.

Про це Мілявська поговорила з "Комсомольской правдой" та порталом Super, пишуть 7Дней.ru.

Співачка прокоментувала фотографії екса з такою собі Ольгою Кулієвою, з якою, подейкують, Іванов почав гуляти ще у шлюбі.

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Лоліта запевняє, що вже оговталася після розлучення з п'ятим чоловіком

"Що можу сказати? Прекрасно! Прекрасно сидять на ньому речі, придбані мною, і годинничок блищить, подарований мною в Нью-Йорку... Мабуть, і весільний ланцюжок на місці, і труси, придбані теж мною", - підколола колишнього Лоліта.

"Дівчина симпатична, нічого не скажеш, мабуть, і багата! Вітаю нову "жертву". Чесно, для мене це не сюрприз, я - жінка доросла, розумна", - запевнила артистка.

Зі слів Лоліти, вона заздалегідь знала, що її п'ятий шлюб розпадеться, бо її попереджав про це астролог. Та все одно зірка дуже тяжко його пережила.

"Мені поміг похід до ендокринолога, невролога та психіатра. Люди, не треба боятися лікарів!", - закликала співачка.

"Усім раджу: якщо пішли набір ваги, депресія, втрата сну - бігом до лікарів. А у нас походу до лікарів соромляться: й, я до психолога не піду. До психіатра - боже збав! Людоньки, тоді хворійте. А моя здорова психіка потрібна мені, моїй доньці та моїй роботі. Адже я дійшла до того, що почала боятися літаків. Вісім перельотів на тиждень, і, уявіть, щоразу - валокордин, валидол, валер'янка...", - поділилася вона.

"Бонусом" для Лоліти стало схуднення. Але на скільки кілограмів, вона не знає. Або кокетує.

Співачка схудла, але сама не знає, на скільки

"У хаті немає ваг. Але мій близький друг модельєр Ігор Гуляєв, який робить мені концертні костюми, подзвонив після останніх примірок і каже: "Мілявська, ти пішла на 14 сантиметрів у талії!" Мені цієї інaфрмації достатньо. Нерозумно, якщо я в свої 55 років захочу модельні парамeтри 90-60-90. Одразу ж повисне шкіра. Але я почала займатися собою ще до розлучення. Це результат майже п'яти місяців лікування", - вточнила зірка.

Лоліта похвалилася, що тепер, коли вона вільна, її "завалюють подарунками" та квітами і чоловіки, і "просто люди", шанувальники. Вона помічає чоловічу увагу і відкрита до нових стосунків. Співачка наголошує, що їй потрібен "прекрасний партнер", а офіційний шлюб - питання не принципове.

"Зі мною чоловіки одружувалися, бо виявляли повагу. Оскільки я вже жінка доросла, до штампу ставлюся спокійно. Хоча у моєму паспорті ще повно місця (сміється). А чи треба мені це? Я визнаю єдину форму шлюбу - вінчання. Я тому цей обряд і не здійснювала ніколи в житті, до нього треба підходити відповідально. Мені здається, що наступним етапом в моєму особистому житті буде вінчання", - зазначила вона.

Дмитро Іванов молодший за Мілявську на 11 років

Під час розлучення Лоліту підтримувала її донька Єва. До слова, дівчина, яка торік вступила в один із польських вишів, продовжує жити у Києві.

"Вона живе з моєю мамою в Києві та навчається у філіалі Варшавського університету. Моїй мамі 76 років, вона не може відпустити від себе дитину. Я зрозуміла, що завдам болю мамі, якщо заберу в неї Єву", - пояснила вона.

Нагадаємо, Лоліта вже кілька років не має змоги навідувати маму і доньку в Україні через заборону СБУ. У цьому питанні співачка покладала великі надії на обрання президентом Володимира Зеленського, але вже встигла розчаруватися.

Фото з Instagram Мілявської та Іванова