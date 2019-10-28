Ущипнув за дупцю: принца Гаррі запідозрили в пікантному пранку над Міддлтон

Британського принца Гаррі запідозрили у пікантній витівці, яку він буцімто дозволив собі по відношенню до невістки, Кейт Міддлтон. Було це у далекому 2011-му році під час королівського параду Trooping the Colour.

У мережі припустили, що коли королівська родина в повному складі поважно стояла на балконі палацу, принц-жартівник ущипнув братову за дупцю.

Про це пише Daily Express.

В Інтернеті відшукали фото, на якому Кетрін обертається до дівера, намагається втримати "покерфейс", але зрештою сміється.

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Як відомо, в Гаррі та Кетрін завжди були дуже теплі та дружні стосунки. А Вільям та його молодший брат неодноразово публічно одне одного підколювали. Гаррі "проїжджався" по лисині Вільяма, а той заявляв, що брат пасеться в їхньому з Кейт холодильнику.

Нагадаємо, подейкують, що після появи в житті Гаррі Меган Маркл відносини між молодшими членами королівської родини стали прохолоднішими. Сам Гаррі нещодавно зазначив, що в них із братом "різні шляхи".

Відео з YouTube, фото з Facebook королівської родини