Маркл про життя дружини принца: Я не думала, що буде просто, але гадала, що буде чесно

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася, що друзі застерігали її, щоби вона не зв'язувала своє життя з британським принцом Гаррі.

Її попереджали, що тоді преса зруйнує їй життя, але актриса не повірила.

У документальному фільмі, знятому під час африканського туру пари, Маркл говорила про несправедливе ставлення до себе, з яким вона зіткнулася в Великій Британії. Про це пише People.

"Це тяжко. Я не думаю, що хтось зрозуміє, але, поклавши руку на серце, я і гадки не мала (що так буде). Може, зараз це буде непросто пояснити, але коли я познайомилася з моїм тепер уже чоловіком, мої друзі були дуже щасливі, бо я була щаслива. Але мої британські друзі казали мені: "Звісно, він чудовий, але тобі не варто цього робити, бо британські таблоїди зруйнують твоє життя", - пригадала Меган.

