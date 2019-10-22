Маркл про життя дружини принца: Я не думала, що буде просто, але гадала, що буде чесно

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася, що друзі застерігали її, щоби вона не зв'язувала своє життя з британським принцом Гаррі.

Її попереджали, що тоді преса зруйнує їй життя, але актриса не повірила.

У документальному фільмі, знятому під час африканського туру пари, Маркл говорила про несправедливе ставлення до себе, з яким вона зіткнулася в Великій Британії. Про це пише People.

"Це тяжко. Я не думаю, що хтось зрозуміє, але, поклавши руку на серце, я і гадки не мала (що так буде). Може, зараз це буде непросто пояснити, але коли я познайомилася з моїм тепер уже чоловіком, мої друзі були дуже щасливі, бо я була щаслива. Але мої британські друзі казали мені: "Звісно, він чудовий, але тобі не варто цього робити, бо британські таблоїди зруйнують твоє життя", - пригадала Меган.

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Meghan admits she was 'naive' over British tabloids and reveals she was warned 'they will destroy your life' https://t.co/GWs5KfuovM — ITV News (@itvnews) October 20, 2019

"А я дуже наївно - я американка, у нас такого нема - казала: "Про що це ви? Це безглуздя! Я не героїня таблоїдів!" Я не розуміла", - зізналася вона.

Зі слів Маркл, вона дуже старалася набути "англійської витримки" і не зважати на скандальні публіцікації про себе.

"Я ніколи не думала, що буде просто, але гадала, що буде чесно. І з цим виявилося дуже важко змиритися", - поділилася герцогиня.

"Якби ж це було справедливо... Якби я щось зробила не так, я би перша сказала: "О, божечки, я вибачаюся. Я би ніколи так не вчинила". Але коли люди розказують неправду, і їм кажуть, що це неправда, але їм усе одно дозволяється продовжувати розказувати цю неправду - я не знаю, кому в світі це здасться нормальним", - зазначила вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 4 Авг 2019 в 12:00 PDT

На думку Меган, просто мовчки терпіти несправедливо ставлення до себе і мучитися всередині - це неправильно.

"Я давно кажу Г, так я його називаю, "Недостатньо просто виживати. Не в цьому сенс життя. Треба мати можливість жити добре. Мати можливість почуватися щасливим", - поділилася вона.

"Я сподіваюся, що люди, світ, прийдуть до того, щоби побачити нас як пару, яка кохає одне одного... Просто я - Меган, і я одружена з неймовірним чоловіком, і це для мене - просто частина нашої лав-сторі", - підкреслила вона.

Повністю підтримує свою дружину і принц Гаррі. Він знову порівняв Меган із покійною леді Ді.

"Слухайте, це частина цієї роботи, як і будь-якої іншої роботи - тримати обличчя і багато в чому "підставляти іншу щоку". Але, знов-таки, мені, та, звісно, моїй дружині, багато речей завдають болю - особливо коли більша частина цього є неправдою. Нам усім потрібно зосередитися на тому, щоби бути справжніми, зосередитися на тому, щоби бути тими людьми, ким ми є, і відстоювати те, в що ми віримо. Я не дозволю цькувати себе та втягувати у гру, яка вбила мою маму", - наголосив він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 27 Июн 2019 в 8:14 PDT

До слова, за словами експертів із королівської родини, з яким поспілкувалося видання The Daily Mail, усі, починаючи від Її Величності, стривожені "медіа-війною", яку розпочали Гаррі та Меган, і, зокрема, цим їхнім інтерв'ю. Мовляв, королівські особи зазвичай воліють не реагувати публічно на те, що пише про них преса, бути вищими за це. Хоча принцеса Діана, навпаки, була схильна до відвертих сповідей перед журналістами.

Окрім цього, у документальному фільмі принц Гаррі згадав про те, що в них із братом Вільямом "різні шляхи". А це дає привід підозрювати, що всі чутки про розкол у королівській сім'ї були таки не безпідставними. А слова Маркл про те, що "мало хто питав, чи вона в порядку", можна витлумачити як натяк на байдуже та холодне ставлення до неї Кейт Міддлтон та інших нових родичок.

Нагадаємо, намагаючись спростувати чутки про свою ворожнечу, герцогині на людях зазвичай тримаються мов найкращі приятельки. На думку експерта з мови тіла, Кетрін і Меган навіть дещо переграють.

Фото з Facebook The Royal Family та з Instagram