Кейт або Меган? Експерти підрахували, в котрої з герцогинь дорожчий гардероб

Дружинам британських принців, Кейт Міддлтон та Меган Маркл уже не перший рік приписують запекле суперництво, через яке буцімто молодша пара навіть змушена була переїхати з палацу.

Якщо воно і справді так, то принаймні за вартістю одягу 37-річна Кейт, схоже, таки втирає носа 38-річній Меган.

Такий висновок зробили фешн-експерти одного сайту з "лакшері" онлайн-шопінгу, пише Daily Express.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 13 Лип 2019 р. о 8:19 PDT

За їхніми підрахунками, в середньому лук Кетрін на 3 тисячі фунтів стерлінгів дорожчий за лук Меган. А удвох вони в один день можуть "вигуляти на собі" 51 тисячу.

Із іншого боку, весільна сукня Маркл коштувала десь на 100 тисяч доларів дорожче ніж та, в якій ішла до вівтаря Кейт.

У цілому ж Міддлтон тяжіє до дорогих брендів, зокрема у неї багато вбрань від Alexander McQueen і Chanel. Щоправда, майбутня королева не гребує носити ошатний одяг по кілька разів, а інколи надягає речі від демократичних TopShop та Zara.

Маркл небайдужа до Givenchy та Carolina Herrera, але спокійно носить і Jigsaw та J Crew.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Чер 2019 р. о 4:48 PDT

Вартість унікальних дизайнерських платтів, у яких жінки принців з'являються на урочистих заходах, вимірюється десятками тисяч доларів за кожне. Видання порівнює їх із вартістю сімейного авта чи круїзу Карибським морем.

"Давайте не забувати, що, як члени королівської родини, вони представляють еліту в нашому історичному суспільстві, я певен, що всі ми були би спантеличені, якби побачили королеву в сукні Marks and Spencer! Певен, багато кого здивує те, що в герцогині Кембриджської дорожчий гардероб, ніж у герцогині Сассекської, але, знов-таки, вона в королівській родині довше!", - зазначив засновник сайту Аарон Харпін.

До слова, Міддлтон, неначе прочитавши цю публікацію, 19-го вересня вийшла в люди в досить недорогому аутфіті. Як пише Evening Standard, така шовкова блуза в цятки від Equipment коштує 250 фунтів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Вер 2019 р. о 6:17 PDT

Нагадаємо, подейкували, кілька років тому Єлизавета ІІ зробила зауваження онуковій дружині через довжину її спідниць та наказала одягатися пристойніше.