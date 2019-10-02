Принц Гаррі звинуватив ЗМІ у цькуванні Меган, а вона подає до суду

Британський принц Гаррі та Меган Маркл офіційно розпочали судову війну зі ЗМІ, які "цькують" герцогиню. У своєму емоційному зверненні онук королеви порівняв свою дружину з покійною принцесою Діаною, котра свого часу теж потерпала від такого ставлення.

Тепер Гаррі урвався терпець, і він хоче покласти край мовчазним стражданням своєї коханої.

Як підкреслив принц, сучасний світ, як ніколи, потребує відповідальних медіа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 24 Вер 2019 р. о 8:40 PDT

"На жаль, моя дружина стала однією з останніх жертв британської таблоїдної преси, яка розгортає кампанії проти людей, не замислюючись про наслідки - ескалація цієї жорстокої кампанії відбувалася впродовж минулого року, під час її вагітності, та коли в неї вже був наш новонароджений син", - написав Гаррі.

Зі слів принца, він та його дружина весь цей час намагалися "тримати лице", але він і описати не може, наскільки їм було боляче.

"Я надто довго був мовчазним свідком того, як вона страждає. Стояти, склавши руки, і нічого не робити - це суперечить усьому, в що ми віримо", - зазначив він.

Гаррі звинувачує медіа у створенні хибного образу Меган, у брехні, маніпуляціях читачем та оприлюдненні особистого листування - вочевидь, мається на увазі лист Маркл до батька, якого останній "злив" ЗМІ. На думку принца, поведінка британських таблоїдів уже перетворилася на тривожний патерн.

"Це дійшло до межі, де лишається лише розпочати боротьбу з подібною поведінкою, бо вона руйнує людей і руйнує життя. Простіше кажучи, це - цькування, яке змушує людей боятися і мовчати. Ми всі знаємо, що це неприйнятно, на будь-якому рівні. Ми не хочемо і не будемо вірити у світ, де за це нема відповідальності", - наголосив принц.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Вер 2019 р. о 5:57 PDT

"...Мій найбільший страх - це те, що історія повториться. Я бачив, що відбувається, коли той, кого ти любиш, низводять до того, що до нього перестають ставитися як до справжньої людини і бачити в ньому справжню людину. Я втратив свою матір, а тепер дивлюся, як моя дружина стає жертвою тих самих потужних сил", - сказав Гаррі.

Юридична компанія, яка представлятиме інтереси герцогині Сассекської в суді, повідомила, що подано позов до Associated Newspapers та видання Mail on Sunday (The Daily Mail). Усі кошти, які Меган Маркл сподівається відсудити, буде передано до благодійної організації по боротьбі з буллінгом.

Нагадаємо, торік принц Вільям та Кетрін Міддлтон здобули гучну судову перемогу над французьким виданням, яке опублікувало фото герцогині топлес.

Фото з Instagram, із Twitter королівської родини