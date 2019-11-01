Леді у комбезі та $10 тисяч для Галі: оприлюднено ще більше листувань Яременка з жінками

Скандал навколо Зе-депутата Богдана Яременка, котрий на робочому місці цікавився цінами на інтимні послуги, не збирається вщухати. Виявляється, одружений народний обранець листувався і з іншими дамами.

Про це повідомили "Буквы", оприлюднивши ще скріншоти з телефону Яременка, які збирали ще з вересня.

Зокрема нардеп домовлявся про зустріч із якоюсь жінкою, в пані на ім'я Ельвіра цікавився, якому алкоголю вона надає перевагу. Така собі Анна Степаницька хвалилася Яременку новим "комбезом", а якась Галя просила 10 тисяч доларів. Але він не дав.

Яременко бував у гостях у "сонечка" Галі?

Але 10 тисяч доларів не дав

"Вітаю. Я не лише не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування в Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер …", - писав політик, вочевидь, не своїй законній дружині.

Комбінезон Анни Яременко зацінив, але хотів зауважити, що їй варто виглядати як леді, а потім передумав.

Білявка Ганна та її комбез

Також нардеп листувався з 18-річною дівчиною, у якої цікавився, "скільки їй потрібно грошей на місяць", а іншій співрозмовниці розповідав, що одружений і "нова людина в політиці".

Нагадаємо, Яременко запевняв, що листувався з хвойдою виключно заради того, щоби спровокувати журналістів. Але потім попросив вибачення за свій вчинок у дружини та в Володимира Зеленського.

Фото з Facebook Яременка, скріншоти та відео "Букв"