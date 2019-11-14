Намисто Chanel, рюкзак Louis Vuitton та кофтинка Versace: Instagram ексзаступниці міністра Лісничої, затриманої за хабар в ОП

13-го листопада детективи НАБУ повідомили про підозру керівниці департаменту доступу до інформації в Офісі президента Світлані Кондзелі та ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій. Цих самих жіночок напередодні затримали за підозрою у шахрайстві.

Як повідомляла "Українська правда", Кондзелю впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів, а Ліснича була її спільницею.

Детективи НАБУ задокументували вимагання 300 тисяч доларів за "допомогу" влаштуватися на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

І якщо про Кондзелю читач ТаблоID, вочевидь, чує вперше, то Вікторія Ліснича у 2012-му році частенько з'являлася на шпальтах преси через скандал у Києво-Печерській лаврі, гендиректоркою якої вона.

Ліснича помітно змінилася зовні. Фотошоп чи пластика?

Тоді скандал розгорнувся через те, що Ліснича взяла на роботу колишню модель Владу Литовченко (тоді ще Прокаєву) нібито за хабар. Міністр культури Михайло Кулиняк звільнив Лісничу з посади, але вона, як бачимо, часу не гаяла.

І, судячи з її Instagram, живе досить небідно і красиво. Речі від дорогих брендів, коштовні прикраси, подорожі та багато фото себе коханої.

А ще у Вікторії з'явилося татуювання

Така кофтинка від Versace коштує близько 200 баксів без знижки

Футболка від Celine коштує 400 доларів

Подібні прикраси від Chanel також полюбляють Юлія Тимошенко та Ганна Герман

Є в арсеналі Лісничої і Louis Vuitton

Увага на брошку від Chanel

Це Вікторія з дочкою

Національний інтерес буває різний

За ці 7 років, що минули зі скандалу у Лаврі, Ліснича помітно помолодшала

Фото з Instagram та Facebook