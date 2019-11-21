Єлизавета ІІ через секс-скандал позбавила улюбленого сина монарших обов'язків та грошей - ЗМІ

Британський принц Ендрю заявив, що складає з себе монарші обов'язки, покладені на нього у зв'язку з титулом. Це відбулося на тлі звинувачень про зв'язки герцога Йоркського з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Середнього, улюбленого сина Єлизавети тепер чекають у США на допит ФБР, або ж слідчі завітають до Лондона. А ще 59-річний Ендрю може втратити фінансову підтримку держави.

Про це пишуть ВВС та The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork) 17 Май 2019 в 1:56 PDT

"Я запитав Її Величність, чи можу я на найближче майбутнє відійти від своїх публічних обов'язків, і вона дала згоду", - сказав герцог у своїй заяві.

Принц висловив своє співчуття жертвам Епштейна та запевнив, що співпрацюватиме з поліцією. У справі він проходить як свідок.

Як відомо, розслідування щодо секс-трафіку та залучення неповнолітніх до проституції, де одним із підозрюваних став Епштейн, почалося ще кілька років тому. Причому одна з дівчат засвідчила, що мала сексуальні контакти з другом одіозного бізнесмена, а саме з принцом Ендрю. На той момент їй було 16.

Цього літа Джеффрі Епштейн був заарештований та вчинив самогубство в тюремній камері.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork) 13 Ноя 2018 в 11:41 PST

За словами інсайдерів у палаці, на тому, що Ендрю має бути відсторонений від королівських справ, наполіг його старший брат Чарльз. Саме він переконав матір.

"Королева викликала герцога до Букінгемського палацу, щоби оголосити йому своє рішення. Це був дуже тяжкий момент для низ обох. Його репутація зруйнована вщент. Навряд чи він колись зможе знову виконувати монарші обов'язки. Він зганьбився", - зазначило джерело.

Експерти кажуть, що Єлизавета ІІ "нажахана" цим скандалом.

Подейкують, він болісно вдарить і по кишені принца. Ендрю втратить щорічні 249 тисяч фунтів стерлінгів, які досі виплачував йому фонд Sovereign Grant. Звісно, повне зубожіння принцу не загрожує - лишається ще прибуток від герцогства Ланкастерського, який отримує королівська сім'я, та дві резиденції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork) 5 Июл 2018 в 8:28 PDT

Нагадаємо, в 2020-му році має відбутися весілля старшої доньки принца Ендрю, принцеси Беатріс.

Як відомо, торік вийшла заміж молодша, принцеса Євгенія. І в Великій Британії навіть створили петицію з вимогою не витрачати на помпезне свято доці принца гроші платників податків. За результатами опитування, саме принца Ендрю британці вважають найменш симпатичним членом королівської сім'ї.