"Конкурси краси застрягли в темних часах": позбавлена корони Дідусенко подала до суду на "Miss World"

Модель Вероніка Дідусенко, яка у 2018-му році виборола корону "Міс Україна" і майже одразу втратила її, бо приховала інформацію про своє заміжжя та дитину, що суперечило правилам "Miss World", звернулася до суду.

Як красуня і обіцяла, вона розпочала боротьбу з дискримінацією, яка панує на конкурсах, що "застрягли в темних часах".

Про це 24-річна Дідусенко оголосила у своєму Instagram. Епічну судову війну вже висвітлюють провідні світові видання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko) 1 Дек 2019 в 9:08 PST

Інтернет-кампанія, розпочата Веронікою, має назву "Право бути матір'ю" (#righttobeamother). Модель вимагає, щоби в конкурсах краси могли брати участь усі жінки, незалежно від свого матримоніального статусу чи наявності дітей.

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"Мені дуже хотілося би побачити, як "Miss World" та інші сучасні світові конкурси краси, які, схоже, застрягли в темних часах, скасують усі обмеження для участі в них, щоби ці конкурси дійсно представляли всіх жінок сьогоднішнього суспільства", - зазначила Дідусенко.

Як відомо, жінка від початку заявляла, що мета її боротьби - не повернення корони.

Дідусенко, як і обіцяла, вийшла на стежку судової війни проти дискримінації мам

Нагадаємо, рік тому Вероніка заручилася з ексрадником експрезидента Петра Порошенка, бізнесменом Геннадієм Курочкою.

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