"Конкурси краси застрягли в темних часах": позбавлена корони Дідусенко подала до суду на "Miss World"

Модель Вероніка Дідусенко, яка у 2018-му році виборола корону "Міс Україна" і майже одразу втратила її, бо приховала інформацію про своє заміжжя та дитину, що суперечило правилам "Miss World", звернулася до суду.

Як красуня і обіцяла, вона розпочала боротьбу з дискримінацією, яка панує на конкурсах, що "застрягли в темних часах".

Про це 24-річна Дідусенко оголосила у своєму Instagram. Епічну судову війну вже висвітлюють провідні світові видання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko) 1 Дек 2019 в 9:08 PST

Інтернет-кампанія, розпочата Веронікою, має назву "Право бути матір'ю" (#righttobeamother). Модель вимагає, щоби в конкурсах краси могли брати участь усі жінки, незалежно від свого матримоніального статусу чи наявності дітей.

"Мені дуже хотілося би побачити, як "Miss World" та інші сучасні світові конкурси краси, які, схоже, застрягли в темних часах, скасують усі обмеження для участі в них, щоби ці конкурси дійсно представляли всіх жінок сьогоднішнього суспільства", - зазначила Дідусенко.

Як відомо, жінка від початку заявляла, що мета її боротьби - не повернення корони.

Дідусенко, як і обіцяла, вийшла на стежку судової війни проти дискримінації мам

Нагадаємо, рік тому Вероніка заручилася з ексрадником експрезидента Петра Порошенка, бізнесменом Геннадієм Курочкою.

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