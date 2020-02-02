"Ні, у мене ніколи не було стосунків із чоловіком": Остапчук розповів про справжню причину розлучення

Телеведучий, шоумен та актор Володимир Остапчук заявив, що не зраджував свою колишню дружину Олену Войченко ні з жінками, ні з чоловіками.

Про свою сексуальну орієнтацію та причину краху 12-річного шлюбу батько двох дітей побалакав із Катею Осадчою, пише "ТСН".

Зі слів Володимира, Олена сказала неправду, звинувативши його в подружній невірності. На його думку, в жінці "говорять емоції".

"Ми десятки разів намагалися склеїти цей шлюб, але склеїти можна горщик, а коли попіл – ти вже ніколи його не склеїш", - зазначив він.

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Остапчук запевняє, що у шлюбі не зраджував

"...Був момент, коли ми зрозуміли, що це вже кінець. Ми поїхали в липні до моєї сестри в Данію, а для неї це вже другий шлюб. Вона живе з чоловіком данцем, у них прекрасні діти, двоє синів. І ми побачили їхню родину, як вони спілкуються між собою, які у них теплі стосунки після 10 років. Ми не змогли створити таку сім’ю, у нас ніколи не вийде такої гарної сім’ї, про яку кожен мріє. І це був той момент в липні, коли була невідворотна ситуація", - поділився Остапчук.

Зірка заприсягнувся, що жодного разу не зраджував Олену. А ще відповів на закиди щодо своєї нетрадиційної орієнтації.

"Зараз я навіть дозволю собі усміхнутися, тому що про яку аргументацію ми можемо говорити, якщо моя колишня дружина напряму каже, що я гей. Ні, у мене ніколи не було стосунків із чоловіком і ніколи їх не буде", - сказав він.

Володимир запевнив, що ніколи не піднімав руки на ексдружину, але вони з нею сильно сварилися.

Володимир та Олена прожили в шлюбі 12 років і мають двох спільних дітей

"Підстави для сварок у нашій родині були пов’язані з моєю роботою. Не скажу, що я так пізно повертався додому, об 11-й годині, але це були пов’язані з цим моменти, тому що я жив у різних країнах: "А чому ти зараз не взяв слухавку, а я тобі дзвонила, а ти те не зробив", - і так люди зачіпляються. Але це точно не пов’язано з іншими жінками чи чоловіками", - наголосив він.

Як виявилося, ідеальний зовні шлюб Остапчука та Войченко був щасливим лише перші шість-сім років. На деякий час вони навіть розходилися. І народження сина Евана-Олександра було їхньою спробою врятувати стосунки.

"Я не йшов до іншої жінки. Це було після "Євробачення", був момент коли ми дуже сильно посварилися. Я хочу віддати належне Олені, що коли я два чи три тижні пожив окремо, я наголошую, окремо, не в іншій сім’ї, родині, з жінкою, вона усілякими методами казала: "Ну давай спробуємо, подивися, у нас прекрасна дочка", - пригадав Остапчук.

Нагадаємо, зараз доньці експодружжя Емілії 6 років, а сину скоро буде два. Зі слів Олени, Володимир "випав" із життя дітей, і їй сутужно з грошима.

Фото з Instagram Остапчука та Войченко