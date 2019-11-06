На ті ж граблі: колишню Кличка знов підловили з ексом-аб'юзером

Схоже, колишня наречена боксера Володимира Кличка, акторка Хейден Пенетьєрі виявилася з тих жінок, які пробачають чоловіків, що піднімають на них руку.

Зірку знову сфотографували в товаристві Браяна Хікерсона, котрого нещодавно судили за її побиття.

Як повідомляє Page Six, парочку підловили в Нью-Йоркському аеропорті.

Невже Хейден пробачила бойфрендові побиття?

Джерела підтверджують: Хейден та Брайан знову разом. Актриса збирається купити для себе та бойфренда помешкання в "Великому яблуці".

За інформацією Radar Online, родина Пенетьєрі дуже за неї боїться. Близькі підозрюють, що Браян просто сів на шию зірковій подружці.

Він пообіцяв, що більше не буде? Чи переконав, що вона "сама його довела"?

Нагадаємо, суд був змушений закрити справу проти Хікерсона, хоча молодикові світило до чотирьох років тюрми. Адже свідчити проти того, хто не лише бив, а й кусав її, не захотіла сама Хейден.

Хікерсона не посадили, бо Пенетьєрі не стала проти нього свідчити

Як відомо, в Пенетьєрі та Володимира Кличка є спільна донька Кая. Після розриву з нареченою боксер забрав малу до України.

Фото з cайту Page Six, з Twitter Пенетьєрі