"Хочу, бл*дь, и поздравляю": Maruv відповіла на критику її привітання з 23 лютого

24 лютого 2020, 16:33

Співачка Maruv опинилася в епіцентрі мініскандалу.

23-го лютого артистка привітала чоловіків з днем захисника вітчизни, за що її розкритикували коментатори.

 
"Свят не буває мало, тож зі святом, любі чоловіки", - написала Марув під цим фото

Після навали коментарів про те, що таке свято не відзначають в Україні, терпець зірки урвався, і вона у сторі записала відео.


"Знову розгорівся срач у коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого. Бл*дь, у мене тато, дідусь служили в Радянській армії. Хочу, бл*дь, і вітаю. Не переживайте, з 14 жовтня теж привітаю!".

 
Maruv розізлилася на своїх підписників і відповіла їм з матюками

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