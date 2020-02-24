"Хочу, бл*дь, и поздравляю": Maruv відповіла на критику її привітання з 23 лютого
24 лютого 2020, 16:33
Співачка Maruv опинилася в епіцентрі мініскандалу.
23-го лютого артистка привітала чоловіків з днем захисника вітчизни, за що її розкритикували коментатори.
Після навали коментарів про те, що таке свято не відзначають в Україні, терпець зірки урвався, і вона у сторі записала відео.
"Знову розгорівся срач у коментарях через те, що я привітала чоловіків з 23 лютого. Бл*дь, у мене тато, дідусь служили в Радянській армії. Хочу, бл*дь, і вітаю. Не переживайте, з 14 жовтня теж привітаю!".
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