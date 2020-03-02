"Ставив дітей на гречку": ексдружина репера Серьоги звинуватила його в викраденні синів та жорстокості

Колишня цивільна дружина білоруського репера Сергія Пархоменка, також відомого як Серьога та Полиграф ШарикOFF, звинуватила його в викраденні синів, 10-річного Марка та 9-річного Платона.

Зі слів жінки, яку звати Поліна Ололо, її позбавлено можливості спілкуватися з дітьми. Вона запевняє, що хлопчики бояться жорстокості батька.

Про це Поліна, в якої також є 2-річна донька Меліса, розказала "Комсомольской правде в Беларуси".

Колишня Серьоги заявила, що він забрав у неї дітей

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Як розповідає колишня Серьоги, влітку 2019-го року діти місяць гостювали в батька в Харкові, а потім повернулися до Києва без речей.

"...Сергій запропонував або, краще сказати, чітко зазначив, що діти повинні жити з ним, на що я, звісно, відповіла відмовою. Але наступного дня діти не повернулися з тренування додому. Він їх просто вкрав з вулиці та забрав! Ми довго сварилися. Він тиснув на мене, говорив, що забере дітей на рік для укріплення фізичного та морального духу", - поділилася Поліна.

Маркові 10 років, Платонові - 9

Жінка стверджує, що кілька разів навідувала синів у Харкові та зідзвонювалася з ними. Та згодом Серьога "зняв із себе всі домовленості, і почалося жахіття".

"Восени діти періодично плакали, сумували, хотіли додому, але водночас і боялися батька. Сергій міг поставити їх на гречку чи покарати привселюдно. Сини говорили, що іноді залишаються самі в замкненому будинку", - заявила Поліна, підкресливши, що дуже переживає за психологічний стан хлопчиків.

Востаннє вона розмовляла з Марком та Платоном 27-го січня. Потім телефони в хлопчиків відібрали, мовляв, щоби вони не гралися.

"Через деякий час мені повідомили, що з дітьми мені ніхто розмовляти не дасть, а за всіма питаннями звертатися до представників Сергія: тобто я повинна була питати, як ся мають мої діти, у адвокатів! Я була в шоці... Зв'язок пропав зовсім: де перебувають мої діти, я зовсім не знала", - зазначила жінка.

Поліна Ололо та Сергій Пархоменко не були одружені

За результом офіційного запиту адвоката Ололо вдалося з'ясувати, що 1-го лютого Марк та Платон перетнули кордон із Кримом на автомобілі з херсонською реєстрацією. Де діти перебувають зараз, матері невідомо. Поліна має намір звернутися до правоохоронних органів, а також готує документи для суду.

"Сергій - не дуже легка людина в принципі, для нього не існує почуттів інших людей та чужої думки. Є лише його першорядна та, скоріше за все, єдина. Він стверджує, що діє в інтересах дітей. Але це схоже на помсту або гру власного его", - наголосила Поліна.

Сам Серьога ситуації не коментує. Але в листопаді він розказував, чому забрав синів до себе, виданню Onliner.by. Зі слів артиста, навіть не всі близькі родичі розуміють та схвалюють цей його вчинок. Пархоменко не приховує, що дотримується жорстких принципів виховання нащадків.

Жінка стверджує, що вже понад місяць не спілкувалася з синами

"Діти самі за будильником встають, готують собі сніданок, застеляють постіль. У них речі складені як у бутіку. А потім кажуть: "Тату, ти вдома? ми тобі теж сніданок приготували. Ти не проти?" Ідуть і за собою ключем двері замикають. Учителі не нахваляться. Психологи кажуть: "Та взагалі супердіти", - запевнив репер.

"Тренуються як олімпійці - п'ять разів на тиждень. Денний сон. Гаджетами не користуються. Хочуть, просять: "Дай хоча би 30 хвилин пограти". Але ми сідаємо і розмовляємо, чому це погано. Гаджети забрав - зір покращився, поведінка - теж... Яким буде світ, я не знаю, але хлопці повинні бути готові його зустріти. Моє завдання - залишити їх максимально сильними", - наголосив він.

Нагадаємо, в вересні Сергій Пархоменко заявив, що вирішив отримати паспорт громадянина України.

Фото з Instagram Пархоменка та Ололо