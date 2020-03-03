Водив до палацу жінок і саджав на трон: джерела розказали про інтимні пустощі принца Ендрю

Не встиг британський принц Ендрю очистити свою репутацію від підозр у сексі з неповнолітньою, як нагодилася нова халепа. ЗМІ дізналися нові пікантні подробиці інтимного життя 60-річного сина королеви Єлизавети, і це навряд чи їй сподобається.

Виявляється, пікаперською фішкою Ендрю було приводити своїх дам до палацу. І він навіть саджав їх на матусин трон.

Про це два анонімних джерела, одним із яких була безпосередня екскоханка принца, розповіли виданню The Daily Beast, пише The Huffington Post.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork) 17 Май 2019 в 1:56 PDT

"Було одразу зрозуміло, що мене привели на вечерю в якості секс-об'єкта. Ендрю сів поруч зі мною і постійно тягнувся дл мене, щоби потримати за руку", - пригадала гостя.

"Я сказала жартома, що "хотіла би екскурсію цим палацом", і ось я уже іду за руку з принцом Ендрю через Букінгемський палац. Для жарту він вивів мене на балкон, і я помахала неіснуючому натовпу", - поділилася вона.

За словами іншого джерела, цей ефектний прийом принц застосовував до всіх жінок, на яких хотів справити враження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 14 Окт 2019 в 5:19 PDT

"Кожна гадала, що вона - єдина, кому вдалося посидіти на троні. Він робить так із усіма, кого намагається підчепити", - зізначив співрозмовник видання.

Однією з таких щасливиць буцімто була американська телезірка Капріс Буре.

"Він приводив її до Букінгемського палацу двічі, і одного разу вона посиділа на троні королеви... Вона помітила вазу, яка їй сподобалася, і спитала Ендрю, чи можна їй її поцупити та відіслати своїй мамі. Вона стверджує, що він дозволив, і її мама була в захваті!", - розказав інформатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke of York (@hrhthedukeofyork) 4 Июл 2019 в 1:03 PDT

Нагадаємо, через сексскандал принц Ендрю в листопаді був змушений скласти з себе офіційні обов'язки члена королівської родини. Він підклав добрячу свиню своїй доньці, принцесі Беатріс, яка скоро виходить заміж.

Як відомо, герцог Йоркський - середній син королеви Єлизавети та принца Філіпа. В черзі до трону він стоїть восьмим.