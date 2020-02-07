Королева дозволила: офіційно оголошено дату та місце весілля принцеси Беатріс

Принцеса Беатріс Елізабет Мері Йоркська нарешті вийде заміж. Королівська родина офіційно оголосила дату та місце весілля 31-річної онучки Її Величності з італійським мультимільйонером Едо Мапеллі Моззі.

Як і казали джерела, воно відбудеться 29-го травня, в п'ятницю.

"Королева ласкаво дала свій дозвіл на те, щоби церемонію було проведено в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Після церемонії відбудеться приватний прийом, влаштований королевою в садах Букінгемського палацу", - говориться в офіційній заяві.

Як відомо, Беатріс та Едо заручилися ще в вересні. Подейкують, процес обрання дати для весілля "гальмувався" спочатку через секс-скандал із принцом Ендрю, батьком Беа, а потім через "Мегзіт".

До заручин голуб'ята зустрічалися менше року, але знайомі з дитинства. Моззі раніше вже був заручений та має від тієї жінки маленького сина.

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Нагадаємо, молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія вийшла заміж у 2018-му році. Її вінчання відбулося через кілька місяців після вінчання принца Гаррі з Меган Маркл, у тій самій каплиці Святого Георгія в Віндзорському палаці. До вівтаря Євгенія ішла в антикварній тіарі, на яку, подейкували, накинула оком і Меган, але не отримала.

Принцеса Беатріс у черзі до трону стоїть дев'ятою, а Євгенія - десятою. Із їхньою мамою, рудоволосою герцогинею Сарою Фергюсон принц Ендрю розлучився у 1996-му.

Фото з Instagram королівської родини та принцеси Євгенії

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