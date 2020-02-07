Королева дозволила: офіційно оголошено дату та місце весілля принцеси Беатріс
Принцеса Беатріс Елізабет Мері Йоркська нарешті вийде заміж. Королівська родина нарешті офіційно оголосила дату та місце весілля 31-річної онучки Її Величності з італійським мультимільйонером Едо Мапеллі Моззі.
Як і казали джерела, воно відбудеться 29-го травня, в четвер.
"Королева ласкаво дала свій дозвіл на те, щоби церемонію було проведено в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Після церемонії відбудеться приватний прийом, влаштований королевою в садах Букінгемського палацу", - говориться в офіційній заяві.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
The wedding of HRH Princess Beatrice of York and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi will take place on Friday 29 May 2020. The couple became engaged in Italy in September 2019. The Queen has kindly given permission for the ceremony to take place at The Chapel Royal, St James’s Palace. The ceremony will be followed by a private reception, given by The Queen, in the gardens of Buckingham Palace. Image: © Princess Eugenie
Як відомо, Беатріс та Едо заручилися ще в вересні. Подейкують, процес обрання дати для весілля "гальмувався" спочатку через секс-скандал із принцом Ендрю, батьком Беа, а потім через "Мегзіт".
До заручин голуб'ята зустрічалися менше року, але знайомі з дитинства. Моззі раніше вже був заручений та має від тієї жінки маленького сина.
Нагадаємо, молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія вийшла заміж у 2018-му році. Її вінчання відбулося через кілька місяців після вінчання принца Гаррі з Меган Маркл, у тій самій каплиці Святого Георгія в Віндзорському палаці. До вівтаря Євгенія ішла в антикварній тіарі, на яку, подейкували, накинула оком і Меган, але не отримала.
Принцеса Беатріс у черзі до трону стоїть дев'ятою, а Євгенія - десятою. Із їхньою мамою, рудоволосою герцогинею Сарою Фергюсон принц Ендрю розлучився у 1996-му.
Фото з Instagram королівської родини та принцеси Євгенії
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Онуку Єлизавети ІІ без вельона окільцювали в Віндзорському палаці. ФОТО. ВІДЕО
Наречена з дітками й невдоволена теща: (не)офіційні ФОТО з весілля принцеси Євгенії