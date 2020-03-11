"Світом правлять хворі люди": російські пранкери розвели принца Гаррі на скандальні одкровення?

Відомі російські пранкери Вован і Лексус заявили, що їхньою черговою "здобиччю" став британський принц Гаррі.

Повіривши, що йому телефонує екоактивістка Грета Тунберг та її батько Сванте, онук королеви Єлизавети буцімто вивалив їм багато цікавого. Зокрема що світом керують "дуже хворі люди", які не переймаються екологією, а у президента США Дональда Трампа взагалі "руки в крові".

Про це пише The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 25 Апр 2019 в 6:10 PDT

У мережі є аудіозапис цих резонансних заяв. Пропонуємо порівняти те, як звучить голос "начебто Гаррі", з голосом Гаррі, адже є й чимало відеозаписів із його виступами. А висновок для себе кожен зробить сам.

Якщо ж розмови з пранкерами в останній день грудня та в січні справді мали місце, то принц у ній не оминув і тему "Мегзіта".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 22 Янв 2020 в 6:33 PST

"...Це рішення, звісно, було нелегким, але правильним для нашої сім'ї, правильним, щоби захистити мого сина. І я гадаю, в світі є достобіса людей, які визнають та поважають нас за те, що поставили нашу сім'ю на перше місце. Так, це нелегко, але ми почнемо нове життя", - буцімто понесло на одкровення принца.

А ще він начебто погуморив із "Гретою" щодо її планів вийти заміж за принца Джорджа, як підросте. Мовляв, це додасть їй впливовості у боротьбі проти змін клімату.

"Я певен, що зможу допомогти", - запевнив "Гаррі".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 19 Янв 2020 в 2:00 PST

Нагадаємо, російські пранкери раніше вже були надурили багатьох селебрітіз, зокрема сера Елтона Джона, змусивши повірити, що йому дзвонить Путін.