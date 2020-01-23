Тесть принца Гаррі присоромив його за чутливість та показав дитячі ФОТО Меган Маркл

Батько герцогині Меган Маркл, Томас заявив, що вона не допомагала йому грошима, відколи вийшла заміж за британського принца. Рідного тата для неї тепер просто "не існує".

Про це він побідкався у документальному фільмі, за який, схоже, отримав непоганий гонорар.

Як пише The Daily Mail, представники Channel 5 відмовилися назвати суму винагороди, якою задовольнився Томас. Проте відомо, що за свою появу в Good Morning Britain у 2018-му році чоловік отримав близько 10 тисяч доларів. Відтак 90-хвилинний фільм міг принести йому набагато більше.

Іще для документального фільму Маркл надав доччині дитячі фото та архівні шкільні відео.

Батько Меган Маркл дав інтерв'ю для півторагодинного фільму про неї

Зі слів Томаса, донька-актриса час від часу підкидала йому якусь копійчину, але він у неї вклав набагато більше. Отже, має право тепер заробляти на інтерв'ю.

"Вона давала мені якісь гроші - якось на Різдво дала 5 тисяч доларів. Гроші, які вона мені давала, то були подарунки. Раз чи два я попросив її про допомогу", - поділився батько Меган.

Свої відносини з Меган Томас описує як "складні".

"Для них мене не існує, але тепер Гаррі, розуміє він це або ні, є частиною моєї родини, а я - частиною його. Ми маємо спілкуватися", - заявив тесть принца.

"Йому вже не 12 років - у нього нема права бути таким чутливим", - додав він.

Маленька Мег тоді ще не здогадувалась, що готує їй доля

Згадуючи свій шлюб із темношкірою Дорією, Томас зізнався, що не всі це схвалювали. На його думку, нова родичка-афроамериканка не стала своєю й при дворі.

"Люди думали, що Дорія - хатня робітниця. Це було несправедливо. Звісно, несправедливо. Я гадаю, вона має ту саму проблему і з королівською родиною. Гадаю, вони не знають, де знати їй місце. Вона завжди виглядає переляканою. Вона виглядає наче олень у світлі фар", - зазначив Маркл.

Майбутня дружина принца з мамою Дорією

Також Томас зізнався, що страшенно заздрить принцу Чарльзу, який вів його красуню-доцю до вівтаря. Батько Маркл запевнив, що плакав, коли дивився трансляцію весілля.

А про те, що в нього буде онук, Томас почув по радіо, і це не вкладається в нього в голові.

Меган із татком, який через багато років "продасть" її ЗМІ...

"Це майже жарт, коли ти розказуєш людям, що почув про це по радіо. Це ж моя донька, говорить про мого онука. У неї буде мій онук. І я чую про це не по телефону, я чую про це по радіо", - пригадав образу Маркл.

Як відомо, 8-місячного Арчі Гаррісона дідусь іще жодного разу не бачив і навряд чи скоро побачить. А з Меган востаннє розмовляв ще перед весіллям.

Нагадаємо, герцогиня позивається до британського видання, яке оприлюднило її особистого листа до Томаса. Він сам передав його журналістам і на суді має намір виступити проти дочки та "захищати себе".

Фото - скріншоти з документального фільму "Томас Маркл: Моя історія" з сайту The Daily Mail

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