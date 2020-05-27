Серьога вперше прокоментував скандал із "викраденням" дітей: Не треба драматизувати
Репер Серьога, він же Полиграф ШарикOFF, він же Сергій Пархоменко вперше публічно відповів на звинувачення ексдружини Поліни Ололо в викраденні їхніх двох синів.
Артист назвав колишню "прекрасною людиною" та "автором власної реальності", яку вона щиро проживає.
Він закликав не драматизувати ситуацію та дочекатися рішення суду, який розставить крапки над "і". Доти ж хлопчики, 11-річний Марк та 9-річний Платон залишаться з Серьогою. Репер підкреслив, що має належним чином оформлену на це згоду від Поліни.
Як відомо, Ололо звернулася до преси в березні, заявивши, що Серьога забрав дітей без її дозволу та вже кілька місяців не дає їй їх побачити чи поспілкуватися телефоном.
Днями жінка повідомила в Instagram, що їй вдалося зустрітися з молодшим, Платоном. Старший же від зустрічі з мамою відмовився. У Поліни склалося враження що діти "залякані та оброблені", і батько ними маніпулює, щоби в суді хлопці висловили бажання жити з ним. Перше засідання відбудеться в червні.
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Наша первая встреча! Платона реакция была для меня не то что удивительной, убийственной! Поведение ребёнка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу - сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят. Раннее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали своё дело как это и было запланировано их отцом! Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: «Ты не обеспеченная» , « как мы будем зарабатывать» - деньги, деньги, деньги плюс и другие манипуляции как ,например, состояние здоровья дедушки. Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал на велосипеде, но вернулся сам. Старший сын находился в номере и со слов Платона, отказался выходить ко мне встречу аргументируя тем, что если он выйдет, то никогда больше меня не увидит. Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда и ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое - оговорить родную мать. Это чудовищная низость! В результате этой адской разлуки наша нерушимая связь была подорвана. Как вы знаете у нас идут судовые разбирательства, первый суд назначен на 22.06. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это всё закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась! Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции. Он не даёт мне даже шанса увидеть их! В день, когда я наконец-то нашла сыновей, Платон просил меня приехать снова, он сказал, что поговорит с папой и попросит, чтобы он разрешил нам видеться . Продолжение ниже⬇️⬇️
Наступного дня побачити синів Ололо не вдалося, бо, з її слів, перешкодив сам Серьога. Поліна викликала поліцію і зняла це для свого Instagram.
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Встреча с сыном была болезненной. Ребёнок плакал, кричал и говорил о недетских проблемах, при этом Платон попросил, чтобы видео с ним не публиковали. Мой бывший муж предоставил видеозапись с камер наблюдения журналистам телеканала Zik, препарируя его вопиющей ложью, мол глядите-ка она видеться с сыном. Меня попытались выставить обманщицей, мстительной обиженной женщиной, которая клевещет на своего бывшего и пиарится. Каждое слово, которое я пишу или говорю я могу подтвердить доказательствами. Дорогие люди, а особенно те, кто меня не знает, у меня было 14(!) лет с нашего знакомства для того, чтобы пиариться. Вы обо мне хоть раз слышали за это время? Как Вы помните, вовремя моей встречи с Платоном, ребёнок попросил меня приехать на следующий день. И я приехала. На пороге отеля Еквидас, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Господином Пархоменко! - Снимаете? - Позови, пожалуйста, детей. - Ага... Сергей закрыл дверь у нас перед носом. Но мы с @alla_a7 отступать не собирались. Прошли на ресепшн отеля и ждали. Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки он заставлял нас уехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришёл охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети! Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем.
Нагадаємо, також жінка, в якої є ще молодша дочка, вважає, що Серьога надто жорстоко виховує Марка та Платона, зокрема карає, ставлячи дітей на гречку.
Фото з Facebook Серьоги та Instagram Ололо