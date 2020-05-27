Серьога вперше прокоментував скандал із "викраденням" дітей: Не треба драматизувати

Репер Серьога, він же Полиграф ШарикOFF, він же Сергій Пархоменко вперше публічно відповів на звинувачення ексдружини Поліни Ололо в викраденні їхніх двох синів.

Артист назвав колишню "прекрасною людиною" та "автором власної реальності", яку вона щиро проживає.

Він закликав не драматизувати ситуацію та дочекатися рішення суду, який розставить крапки над "і". Доти ж хлопчики, 11-річний Марк та 9-річний Платон залишаться з Серьогою. Репер підкреслив, що має належним чином оформлену на це згоду від Поліни.

Як відомо, Ололо звернулася до преси в березні, заявивши, що Серьога забрав дітей без її дозволу та вже кілька місяців не дає їй їх побачити чи поспілкуватися телефоном.

Днями жінка повідомила в Instagram, що їй вдалося зустрітися з молодшим, Платоном. Старший же від зустрічі з мамою відмовився. У Поліни склалося враження що діти "залякані та оброблені", і батько ними маніпулює, щоби в суді хлопці висловили бажання жити з ним. Перше засідання відбудеться в червні.

Наступного дня побачити синів Ололо не вдалося, бо, з її слів, перешкодив сам Серьога. Поліна викликала поліцію і зняла це для свого Instagram.

Нагадаємо, також жінка, в якої є ще молодша дочка, вважає, що Серьога надто жорстоко виховує Марка та Платона, зокрема карає, ставлячи дітей на гречку.

Фото з Facebook Серьоги та Instagram Ололо