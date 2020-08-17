Робила селфі, ще й сосками світила: Амбер Хьорд обурила мусульман поведінкою в мечеті

Американська актриса Амбер Хьорд, котрій після скандалу з Джонні Деппом уже не звикати до хейту в мережі, розгнівала мусульман. Причиною для обурення став одяг зірки та її поведінка під час відвідування однієї з мечетей Стамбула.

Як пише Ace Showbiz, Амбер, хоч і запнула голову шарфом кольору фуксії, не прикривала декольте, а крізь її топ вимальовувалися соски.

Амбер Хьорд у Стамбулі відвідала старовинну мечеть фото з instagram хьорд

Такий лук акторки розцінили як неповагу до вірян. А ще Хьорд зробила селфі в мечеті, не зваживши на те, що в кадр потрапив чоловік, який молився та навряд чи давав згоду на зйомку. Щоправда, згодом акторка це фото видалила з Instagram.

Реклама:

Це селфі актриса згодом видалила, але ж Інтернет пам'ятає все

"Це місце, де для духовного переживання вимагається скромність, а не нечуйність із твоїми сосками напоказ та без належного прикриття голови та шиї, це не якась, блін, фотосесія для другосортного глянцю", - обурився один із користувачів Twitter.

"Вона щоразу так робить, щоби привернути до себе увагу. Зараз між судовими справами її не дуже помічають, тож вона і витягає свої соски. Класична її поведінка", - зазначають у мережі.

Хьорд вирішила привезти зі Стамбула якнайбільше оригінальних селфі?

Нагадаємо, Джонні Депп позивається до британської газети The Sun, яка кілька років тому виставила його аб'юзером та кривдником жінок. Актор наполягає, що версія Хьорд, буцімто він її лупцював, неправдива. Проти самої акторки Джонні теж подав позов, але в США. Він звинувачує колишню дружину в наклепі.