Лупцювала свого ключового свідка? В судовій справі Хьорд і Деппа намітився несподіваний поворот

Судова війна акторів Джонні Деппа та Амбер Хьорд увійде в історію Голлівуду як приклад, наскільки сумно, брудно та потворно може закінчитися зіркова лавсторі.

Звинувачення в насильстві та зрадах, історія про загадкову купу лайна та ще чимало милих подробиць із короткого сімейного життя Амбер та Джонні упродовж кількох тижнів оповідали адвокати та свідки. Справа нарешті наближається до кінця, і в ній намітився несподіваний поворот.

34-річна Хьорд може втратити одного зі своїх ключових свідків - молодшу сестру, Вітні Хьорд (Хенрікес). Схоже, жіночці, яка під присягою заявляла, що Джонні бив Амбер на її очах, і самій діставалося від норовливої актриси.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Вибуховий доказ, відеозапис 2006-2007-го року, надали судові адвокати Деппа. На ньому Вітні розмовляє з подругами, і одна з них її питає: "Ти що, в бійці побувала? Не можу повірити, що Амбер надерла тобі зад". Друга ж у цей час приглядається до руки та щоки Хенрікес, але акторчина сестра наголошує, що не хоче говорити про те, що сталося.

На думку представників актора, якщо Вітні сама була жертвою фізичного насильства з боку сестри, це ставить під великий сумнів її свідчення. Наприклад, розповідь жінки про те, як зять на її очах "багато разів" бив Хьорд. Зі слів Хенрікес, сама акторка лише один-єдиний раз ударила свого чоловіка, та й те заради захисту її, своєї сестри. Мовляв, Джонні хотів зіштовхнути Вітні зі сходів.

"У нашому випадку вона збрехала, щоби підтримати сестру в важливому моменті щодо того, що саме сталося на тих сходах", - наголосив адвокат актора.

Вітні, молодша сестра актриси, стверджує, що бачила, як Джонні бив Амбер фото з instagram

Сама ж Хендрікс продовжує стверджувати, що своєї сестри не боїться, і що та її ніколи не била.

Другий свідок Хьорд - її друг, фотограф та ЛГБТ-активіст, небінарна персона Іо Тілетт Райт. Він переповів судові один неоднозначний жарт Деппа.

"Перше, що сказав мені Джонні після їхньої весільної церемонії, коли ми йшли на прийом, було "тепер я зможу зацідити їй в обличчя, і ніхто нічого з цим не зможе вдіяти". Мабуть, він мав намір пожартувати, але це було би жартом лише тоді, коли не було би правдою - а на той момент я знав, що він її б'є", - зазначив Райт.

Не бачили на власні очі, як Депп піднімає руку на Хьорд, і інші друзі актриси. Але дехто з них зауважував сліди на її тілі та лиці. Візажистка Амбер перед судом засвідчила, що помагала їй замаскувати садна за допомогою мейкапу, пише Insider.

Хьорд теж стверджує, що майстерно зафарбовувала свої синці, тому їх мало хто помічав, пише USA Today.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lushcrew (@lushcrew.magazine) 28 Сен 2019 в 5:34 PDT

Нагадаємо, актриса заявляє, що її екс був "монстром", який багато разів погрожував її вбити, і якого вона страшенно боялася. Але на ліжко йому не какала.

Про інцидент, коли після сварки з дружиною актор виявив на своїй постілі купку, теж довелося послухати судді. За оцінкою покоївки, лайно було людське, а сам актор тоді пожартував, що варто зробити тест ДНК. Він підозрював саму Хьорд або когось із її друзів.

"Це абсолютно огидно. Я не можу уявити, в кого, крім Джонні, може бути таке почуття гумору, але мені це здається не смішним, а жахливим", - обурилася акторка.

На думку Хьорд, купку наклала одна з її собак.

Нагадаємо, на боці Деппа від самого початку були його колишні, Ванесса Параді та Вайнона Райдер. Вони характеризують актора як людину, не здатну на насильство, пишуть NY Times.

"Я не хочу нікого називати брехлом, але з мого досвіду спілкування з Джонні неможливо повірити, що такі страшні звинувачення проти нього є правдою", - зазначила Райдер у своєму зверненні до суду.

Як відомо, Джонні Депп заявляє, що в шлюбі з Хьорд саме він був жертвою насильства. Актор прагне відновити своє добре ім'я та позбутися тавра кривдника жінок.

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